Wall Street, yükselişle açılmaya hazırlanıyor

ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları durduruldu.

ABD-İran ateşkesinin sürmesi, ABD'deki ana borsa endeksleri ve piyasaya pozitif yansıdı.

Hürmüz Boğazı konusunda müzakerelere devam edilmesi beklenirken terör riskinin artması, piyasaların yükselişle açılmasına neden oluyor.

MEDYA DEVİNİN HİSSELERİ YÜZDE 22,5 ARTTI

Öte yandan medya devi Comcast'in CMCSA.O şirketinin bölünme planının ardından hisseleri, sertleşerek piyasadaki olumlu havayı destekledi. Şirketin hisseleri, borsa açılışından önceki işlemlerde yüzde 22,5 yükseldi.

Yapay zekanın yatırım kârlılığına dair artan endişe, bir süredir piyasada olan para birimine yol açmıştı. Geçen haftaki satış döngüsü, yarı iletken ürün imalatçıları ve "Muhteşem Yedili" olarak parçalı dev teknoloji gelişmeleri olumsuz etkilemişti.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Yatırımcılar ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu dizginlemek için bu yıl en az bir defa faiz artışı yapmasını bekliyor. ABD'de bu hafta açıklanacak Haziran ayı istihdam verisi, bu beklentiler yeniden şekillendirilebilir.

HİSSELER YÜKSELDİ

TSİ 1604 itibarıyla Dow Jones takvimi vadeli kontratları YMcv1 yüzde 0,5 yükseldi. S&P 500 vadeli kontratları EScv1 yüzde 0,9 yükselirken, Nasdaq 100 vadeli kontratları NQcv1 ise yüzde 1,2 yükseldi.