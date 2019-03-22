WhatsApp Business iPhone'lar için de yayınlanacak

WhatsApp'ın işletmeler için özel olarak yayınladığı WhatsApp Business uygulaması, bir yılı aşkın bir süredir Android işletim sisteminde kullanılıyor. Şirket, söz konusu uygulamayı artık iOS platformu için de yayınlamaya başlayacak.

Normal WhatsApp uygulaması ile benzer özellikler taşıyan WhatsApp Business, mesajlaşma deneyimini artırmak için bazı özel araçlar içeriyor. Mesajları otomatikleştirmek, sıralamak ve yanıtlamak için çeşitli ek araçlara sahip uygulama, işletmelerin müşterilerle daha kolay etkileşim kurmalarını amaçlıyor.





Şu an için çok küçük bir kitlenin erişimine açılan WhatsApp Business, yavaş yavaş bütün iOS kullanıcıları için yayınlanacak.

WhatsApp Business uygulamasını veya bazı diğer yöntemleri kullanarak bir telefonda nasıl iki WhatsApp hesabının kullanılacağını anlattığımız videonun da yer aldığı teknoloji videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.