taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5763
Euro
6.30605
Altın
1312.705
Borsa
100946.36
Gram Altın
235.298

WhatsApp Business iPhone'lar için de yayınlanacak

WhatsApp'ın işletmelere özel olarak kullanıma sunduğu WhatsApp Business uygulaması, artık iOS platformunda da kullanılacak.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 14:33..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

WhatsApp'ın işletmeler için özel olarak yayınladığı WhatsApp Business uygulaması, bir yılı aşkın bir süredir Android işletim sisteminde kullanılıyor. Şirket, söz konusu uygulamayı artık iOS platformu için de yayınlamaya başlayacak.

Normal WhatsApp uygulaması ile benzer özellikler taşıyan WhatsApp Business, mesajlaşma deneyimini artırmak için bazı özel araçlar içeriyor. Mesajları otomatikleştirmek, sıralamak ve yanıtlamak için çeşitli ek araçlara sahip uygulama, işletmelerin müşterilerle daha kolay etkileşim kurmalarını amaçlıyor.

whatsapp

Şu an için çok küçük bir kitlenin erişimine açılan WhatsApp Business, yavaş yavaş bütün iOS kullanıcıları için yayınlanacak.

WhatsApp Business uygulamasını veya bazı diğer yöntemleri kullanarak bir telefonda nasıl iki WhatsApp hesabının kullanılacağını anlattığımız videonun da yer aldığı teknoloji videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

145
Dolar güne 5,58'den başladı

Dolar güne 5,58'den başladı

281
Şanlıurfa'dan çıkan araç direkt Avrupa'ya gidebilecek

Şanlıurfa'dan çıkan araç direkt Avrupa'ya gidebilecek

134
Senegalli yolcuya 'terörist misin' diye sordu

Senegalli yolcuya 'terörist misin' diye sordu

529
Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

132
Albay İrevül'ün tepkisine destek geldi

Albay İrevül'ün tepkisine destek geldi

447
Yeni Zelanda devlet televizyonundan canlı ezan okundu

Yeni Zelanda devlet televizyonundan canlı ezan okundu

147
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir