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WhatsApp karanlık mod çok yakında iPhone'lara gelecek

WhatsApp'ın en son beta sürümüne karanlık mod özelliği geldi. Yeni karanlık mod, çok yakında bütün kullanıcılara sunulacak.

Haber Merkezi | 10.02.2020 - 15:45..
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın, bir süredir karanlık mod üzerinde çalıştığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde android beta uygulaması güncelleyen şirket, karanlık mod özelliğini android kullanıcılarına sunmuştu.

WhatsApp'ın iOS için yayınladığı beta uygulamasında da karanlık modun geldiği ortaya çıktı. Bu da çok yakında bütün iPhone kullanıcılarının karanlık moda kavuşacağı anlamına geliyor.

whatsapp

WHATSAPP KARANLIK MODU iOS'TA KULLANMA

WhatsApp'ın beta olarak kullanıcılara sunduğu karanlık modu iPhone'larda kullanabilmeniz için beta test programına katılmış olmanız gerekiyor. Ancak aylardır dolu olan ve yeni kullanıcı kabul etmeyen beta programına katılmak, şu an için mümkün görünmüyor. Yine de aşağıdaki bağlantıdan şansınızı deneyebilirsiniz.

Eğer şansınız yaver gider ve bir şekilde WhatsApp beta programına katılabilirseniz, karanlık modu aktif etmek için şu adımları izlemeniz gerekiyor:

  1. WhatsApp uygulamasını açın
  2. Sağ üstteki üç noktalı menüden 'Ayarlar' seçeneğine dokunun
  3. Sohbetler menüsüne girin
  4. Sayfanın en üstünde bulunan 'Tema' kısmından 'Koyu' olanı seçin.

 

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WhatsApp karanlık mod çok yakında iPhone'lara gelecek

WhatsApp karanlık mod çok yakında iPhone'lara gelecek

WhatsApp karanlık mod çok yakında iPhone'lara gelecek

WhatsApp karanlık mod çok yakında iPhone'lara gelecek

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