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WhatsApp'a karanlık mod geldi: İşte ilk görüntüler

WhatsApp'ın android beta uygulaması, aylardır beklenen karanlık mod özelliğine kavuştu. Karanlık modu nasıl aktif edebileceğinizi detaylarıyla birlikte anlattık.

Haber Merkezi | 22.01.2020 - 13:48..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’a, karanlık mod özelliğinin geleceği herkes tarafından bilinse de bu özellik ile ilgili son zamanlarda herhangi bir detay paylaşılmamıştı.

Şirket, WhatsApp'ın güncellenen beta sürümüne karanlık mod özelliğini ekleyerek kullanıma sundu. WhatsApp'ın karanlık modunu kullanabilmeniz için şimdilik beta kullanıcısı olmanız gerekiyor. Ancak uygulamanın APK dosyasını kurarak da karanlık modu aktif edebilirsiniz.

whatsapp

WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AKTİF EDİLİR

Eğer WhatsApp beta kullanıcısıysanız, Google Play Store'a girip uygulamayı en son sürüme güncellemeniz gerekiyor. Beta kullanıcısı değilseniz de BURAYA tıklayarak güncel beta sürümünü telefonunuza indirin ve kurun.

  1. WhatsApp uygulamasını açın
  2. Sağ üstteki üç noktalı menüden 'Ayarlar' seçeneğine dokunun
  3. Sohbetler menüsüne girin
  4. Sayfanın en üstünde bulunan 'Tema' kısmından 'Koyu' olanı seçin.

Eğer telefonunuz karanlık modu desteklemiyorsa endişe etmenize gerek yok. Desteklemeyen telefonlarda bile karanlık modu aktif edebileceğiniz yöntemi aşağıdaki videoda anlattık.

TELEFONUNUZ DESTEKLEMESE DE INSTAGRAM'DA KARANLIK MODU AKTİF EDİN YouTube'dan İZLE

WhatsApp'a karanlık mod geldi: İşte ilk görüntüler

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