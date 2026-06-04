WhatsApp'a yeni özellik: Dolandırıcılar ifşa edilecek

WhatsApp, Android beta sürümünde ortaya çıkan "Dolandırıcılık Uyarısı" isimli yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başladı.

Bu sistem sayesinde bilinmeyen numaralardan gelen riskli mesajlar tespit edilerek kullanıcılara anlık bildirimler gönderilecek.

Sistem, rehberde kayıtlı olmayan kişilerden gelen mesajları sessizce izleyecek ve dolandırıcılık şüphesi sezdiğinde sohbet ekranında uyarı mesajı gösterecek.

Kullanıcılar bu uyarı doğrultusunda şüpheli numarayı doğrudan engelleyip bildirebilecek ya da güvenli bularak konuşmayı sürdürebilecek.

Geleneksel bulut sistemlerinin aksine bu teknoloji, mesaj analizlerini harici sunucular yerine tamamen kullanıcının kendi cihazında gerçekleştirecek.

Böylece WhatsApp uygulamasının gizlilik temeli olan uçtan uca şifreleme koruması da güvenle sürdürülecek.

ÖZELLİK VARSAYILAN OLARAK KAPALI GELECEK

Arka planda gizli bir şekilde çalışacak olan özelliğin, uygulamada başlangıçta varsayılan olarak devre dışı tutulması hedefleniyor.

Kullanıcıların bu sistemi aktif hale getirip getirmediği ise mesaj gönderen karşı taraf tarafından kesinlikle görünmeyecek.

Henüz geliştirilme aşamasında olan bu yenilikçi güvenlik donanımının tüm kullanıcılara ne zaman dağıtılacağı ise belirsizliğini koruyor.