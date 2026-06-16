Williams kardeşler, Wimbledon'da mücadele edecek

ABD'li Serena ve Venus Williams kardeşler, çift kadınlar kategorisinde özel davetle (wild card) Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılacak.

Organizasyonun açıklamasına göre Serena-Venus Williams ikilisi, çift kadınlarda wild card alan isimler arasında yer aldı.

2000'Lİ YILLARA DAMGA VURDULAR

Teniste 2000'li yıllara damga vuran Williams kardeşler, çift kadınlarda Wimbledon'ı 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 ve 2016'da olmak üzere 6 defa kazandı.

SERENA WILLAMS 2022'DE BIRAKMIŞTI

Teklerde 7'si Wimbledon'da olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğuna sahip Serena Williams, 2022'de tenisi bırakmıştı.

Tecrübeli tenisçi, çiftlerde bu yılki Queen's Club Şampiyonası'na katılarak kortlara dönmüştü.

VENUS WILLIAMS KARİYERİNE DEVAM EDİYOR

Kariyerini sürdüren Venus Williams ise 5'i Wimbledon'da 7 defa tekler grand slam şampiyonluğu elde etti.