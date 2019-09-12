Woman Talks kapsamında 8 kadın ile Varlığında Yokluğunda Kadın

10 Eylül Salı, 14.00-17.30 saatleri arasında, Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan’ın “Varlığında Yokluğunda Kadın” adını verdiği kitabının da tanıtımının yapıldığı “Woman Talks” etkinliğine katıldım. Bu yıl Hümanist Kitap / Konuşmacı Ajans ev sahipliğinde üçüncüsü gerçekleşen bu etkinlik, Türkiye’de “kadın” odaklı ilk etkinlik. Yoğun bir katılımın bulunduğu TBWA’da gerçekleşen etkinlik kapsamında, birbirlerinden farklı alanlarda üretimde bulunan, hayata varlıklarıyla anlam katan 8 kadın, “Yaşamak, tazelenmektir!” temalı konuşmalarını yaptı. Büyük bir ilgi ile alkışlanan bu konuşmalar, içeriğiyle sosyal hayatın da gündemini etkilemeyi başardı…

Konuşma(cı)ların her biri ve etkinliğin kendisi beni oldukça etkilemiş olsa da, itiraf etmeliyim ki, odağımda artık dostluk kurduğumuzu hissettiğim Sevgili Prof. Dr. Altan vardı. Tabii ki etkinlik hakkında bilgi vereceğim, ancak sonra onun da kitabına değinmek istiyorum…

WOMAN TALKS

Hümanist Kitap, alanlarında özgün seminerleriyle dikkat çekiyor. Woman Talks ile de yine alanında bir ilke imza attı.

Farklı iş alanlarının ve ilgililerin birbiriyle buluştuğu bu özel platformda, konuşmacılar 15'er dakikalık sunumlar yaptılar. Sunuculuğunu Positiveworld Kurucusu, Yazar Nil Keskin Keleş'in, açılış konuşmasını ise Hümanist Kitap / Konuşmacı Ajansı Kurucusu Menekşe Polatcan Serbest'in yaptığı "Woman Talks" etkinliğinde ilk konuşmacı TBWA CEO'su Burcu Kayimtu oldu. Ardından sırasıyla Habitus Research Kurucusu Dr. Aybil Göker, Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebru Güzel, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yazar Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği YK Üyesi Selen Kocabaş, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu ve Nova Vera Kurucusu Bahar Alan, sunumlarıyla "kadınlık" deneyimleri ve iş yaşamı üzerine yoğun bilgi paylaşımında bulundu…

(Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan)

Bu kadınlar, belki farklı alanlarda çalışıyor, üretiyor, yeniliyor, seviliyordu; ama aynı gökyüzünün altında, bir ortak başarı paydasında buluşuyorlardı. Burada bir araya gelerek, kadın iş birliğinin hayata ve topluma yeni ufuklar açabileceğini gösterdiler.

Prof. Dr. Altan’ın “Varlığında Yokluğunda Kadın – Bir Toplumsal Cinsiyet Eleştirisi” adlı yeni kitabının tanıtımı ve imzası ile son bulan etkinliğin, önümüzdeki tüm zamanlar boyunca “Woman Talks” buluşmalarının kadınlık bilincinin yeşertilmesi ve toplumsal katkıya dönüştürülmesi amacıyla, aynı başarıyla sürdürülmesi planlanıyor…

(Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan)

VARLIĞINDA YOKLUĞUNDA KADIN

Başlarken de söylediğim gibi, ben daha çok etkinliğin kitap tanıtımı kısmı için oradaydım. Konuşmasını dinlediğim enfes kadınlar da, enerjileri ile parladı ve günümün en güzel detaylarından biri oldu.

Sevgili Prof. Dr. Altan, heyecanlı ve sıcacık konuşmasında özünden çıkarıp yine özünde sakladığı kadını anlattı bize. Çift taraflı giyilebilen bir giysiye benzettiği kitabında ise, toplumsal cinsiyet kavramına odaklanışını, masal, öykü, roman, film gibi pek çok anlatı türü üzerinden her bir metni çözümlemenin bilimsel yöntemlerini anlatımını yine bir filmle örnekledi: Jalouse (Kıskanç). Bu filmi kesinlikle izlemeliyiz diye düşünüorum. Bunun öncesinde bir de bugüne özel yazdığı bir küçük yazıyı paylaştı bizimle…

Ben kitabı okumaya başladım. Çok yakında bir röportajımız olacak çünkü kendisiyle. Kitap, yaptığı çözümlemeler ışığında pek çok soruyu cevaplıyor:

Neden her kadın kahramanın elinde bir roman var?

Kadınlık, saklı konuşmalarda yeniden inşa edilir mi?

Başka hayatlardan etkilenen yalnızca kadınlar mı?

…

Varlığında Yokluğunda Kadın, kadınlık ve etrafında şekillenen kavramlara, edebiyat ve sinemanın açık tuttuğu pencereden bakmak isteyenler için yeni sorular sorduracak lezzetli bir yolculuk…

Röpotajda görüşmek üzere...

Damla Karakuş

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