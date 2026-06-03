Xiaomi, AirDrop desteğini akıllı telefonlarına getirdi

Akıllı telefon dünyasında işletim sistemleri arasındaki sınırlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Apple'ın popüler AirDrop özelliğini Quich Share ağına dahil eden son Android üreticisi, Xiaomi oldu.

HYPEROS HESABINDAN AÇIKLANDI

Marka bu önemli gelişmeyi, X platformundaki Android arayüzü HyperOS hesabı üzerinden kullanıcılarına duyurdu.

Şirket, cihazlarındaki Quich Share özelliğinde AirDrop desteğinin artık aktif olduğunu belirtiyor.

KADEMELİ OLARAK DAĞITILABİLİR

Bu yeniliğin markanın tüm cihazları için mi yoksa sadece belirli modeller için mi geçerli olduğu şu an için belirsizliğini koruyor.

Bir Xiaomi telefonunuz ve Apple cihazınız varsa, herhangi bir dosyayı paylaşarak Apple cihazının Quich Share menüsünde görünüp görünmediğini test edebilirsiniz.

GÜNCELLEME GEREKEBİLİR

Diğer üreticilerin son uygulamalarına bakıldığında, bu özelliğin çalışması için yeni bir HyperOS güncellemesi gerekebileceği tahmin ediliyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, yeni özelliğin tüm cihazlara yayılması biraz zaman alabilir.