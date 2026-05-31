Xiaomi HyperOS 3.1 güncellemesini alan yeni telefonlar belli oldu

Yazılım dağıtım stratejisinde büyük bir başarıya imza atan Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 güncellemesini hızla yaymaya devam ediyor.

Şirket tarihinin en hızlı döngülerinden birini yaşayan yeni sürüm, ekosistemdeki uygun cihazların neredeyse tamamına ulaştırıldı.

GÜNCELLEMEYİ ALAN XIAOMI MODELLERİ

Çinli üreticinin amiral gemisi serisinde yer alan Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra ve Xiaomi 15 modelleri bu güncellemeyi alan ilk cihazlar arasında bulunuyor.

Listede ayrıca Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 ve katlanabilir formdaki Xiaomi Mix Flip modelleri de yer alıyor.

GÜNCELLEMEYİ ALAN REDMI MODELLERİ

Popüler alt markanın orta ve üst segment temsilcileri olan Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 ve Redmi Note 14S modelleri yeni yazılıma kavuştu.

Kullanıcı tabanı geniş olan Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi 15, Redmi 15C ve Redmi 13 modelleri de dağıtım kapsamına dahil edildi.

GÜNCELLEMEYİ ALAN POCO MODELLERİ

Performans odaklı POCO ailesinde ise Poco F7 Ultra, Poco F7 Pro, Poco F6 Pro, Poco F6, Poco X8 Pro Max ve Poco X8 Pro modelleri yeni arayüzü deneyimlemeye başladı.

Güncelleme ayrıca Poco X7 Pro, Poco X7, Poco M8, Poco M7, Poco M6 Pro ve Poco M6 modelleri için de küresel olarak yayına alındı.

HYPEROS 3.1 SÜRÜMÜNÜN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Sistem düzeyinde büyük yenilikler içeren bu sürüm, kullanıcılara geliştirilmiş Super Island özelliği ve yeniden tasarlanmış sistem animasyonları sunuyor.

Genişletilmiş kilit ekranı özelleştirmesinin yanı sıra yerel AirPods desteği, iPhone aramalarını yanıtlama ve gelişmiş hızlı hareket kontrolleri de kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.