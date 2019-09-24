Xiaomi Mi 9 Pro 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

5G teknolojisi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, akıllı telefon üreticileri de kendi 5G destekli telefonlarını piyasaya sürüyor. Ancak Samsung ve Huawei gibi üreticilerin kullanıcılara sunduğu 5G'li telefonlar, normal telefonlara göre oldukça pahalı.

Xiaomi ise, 5G destekli telefon pazarının daha uygun fiyatlara çekilebileceğini düşünüyor. Şirket, 5G destekli olmasına rağmen uygun fiyatlı olan yeni Mi 9 Pro 5G modelini, Çin'de düzenlediği bir etkinlik sırasında tanıttı.

XIAOMI MI 9 PRO 5G ÖZELLİKLERİ

Corning Gorilla Glass 6 korumalı, 6,39 inç Full HD + Süper AMOLED ekrana sahip Xiaomi Mi 9 Pro 5G, yüzde 90,7 ekran-gövde oranına sahip. Xiaomi Mi 9 modeli ile tasarım olarak pek bir farkı bulunmayan telefon, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855+ işlemcisinden alıyor. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip Mi 9 Pro 5G, aynı zamanda 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri sunuyor.

Kamera konusuna değinecek olursak, Sony IMX586 sensörüne sahip 48 MP ana kamera karşımıza çıkıyor. Bu kameranın hemen altında ise 16 MP değerinde geniş açılı kamera bizi karşılıyor. Son olarak 12 MP telefoto kameraya sahip telefonun ön kısmında ise 20 MP tek bir kamera yer alıyor.





EN HIZLI KABLOSUZ ŞARJ SUNAN TELEFON

Xiaomi Mi 9 Pro 5G, 45W hızlı şarj desteği sunan 4000 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon ayrıca, 30W süper hızlı kablosuz şarj desteği de sunuyor. Bu özellik, Xiaomi Mi 9 Pro 5G'yi, en hızlı kablosuz şarj sunan telefon yapıyor.

Kablolu şarj ile 48 dakikada yüzde 100 dolan telefon, kablosuz şarj ile ise 69 dakikada tam şarj oluyor. Xiaomi Mi 9 Pro 5G, aynı zamanda diğer cihazları da kablosuz olarak şarj edebilmenizi sağlayan, kablosuz ters şarj özelliğini de destekliyor.





XIAOMI MI 9 PRO 5G FİYATI

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, 5G destekli akıllı telefonlar genellikle 800 doların üzerinde satılıyor. Ancak Xiaomi, üstün özelliklere sahip 5G modelini, 500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkaracak.

8 GB RAM + 128 GB depolama: 520 dolar

8 GB RAM + 256 GB depoloma: 534 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama: 577 dolar

12 GB RAM + 512 GB depolama: 605 dolar

30W fan soğutmalı kablosuz şarj standı: 28 dolar

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.