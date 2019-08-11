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Yalova'da engelli kadın yıllar sonra yüzdü

20 sene önce denize balıklama atlaması sonucu boyun omuriliği kırılan ve tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmek zorunda kalan kadın, yıllar sonra denize girdi.

İHA | 11.08.2019 - 13:05..
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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Elçin Sokullu engelleri ortadan kaldırıyor.

BALIKLAMA ATLAYINCA OMURİLİĞİ KIRILDI

20 sene önce denize balıklama atlaması nedeniyle boyun omuriliği kırılan ve kısmi bir bölgesi tutmayarak tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Elçin Sokullu, denize girme hayalini uzun bir aradan sonra yeniden gerçekleştirdi.

Yalova'da engelli kadın yıllar sonra yüzdü

YILLAR SONRA BAŞARDI

Engelsiz Plaj'da yıllardır hayalini kurduğu denize girmeyi başaran Elçin Sokullu’nun mutluluğu gözlerinden okundu.

Engelli Elçin denize girmenin mutluluğunu yaşadı İZLE

DENİZİN TADINI ÇIKARDI

Duygu dolu anların yaşandığı anlarda denizin tadını doyasıya çıkarmayı ihmal etmeyen Elçin, engelli vatandaşlara seslendi.

Yalova'da engelli kadın yıllar sonra yüzdü

"BİZİM İÇİN ENGEL DEĞİL"

Elçin, "Hiçbir şey bizim için engel değildir. Bizler istediğimiz sürece her şeyi başarabilir ve her şeyi gerçekleştirebiliriz. Ben başardım, bunun için çok mutluyum.” dedi.

Yalova'da engelli kadın yıllar sonra yüzdü

Yalova'da engelli kadın yıllar sonra yüzdü

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