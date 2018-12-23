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Yalova'da fuhuş baskını yapıldı

Jandarma ekipleri bir eğlence mekanında fuhuş yapıldığı ihbarının ardından 2 ayrı otele baskın düzenlerken, 30 kişiyi gözaltına aldı.

İHA | 23.12.2018 - 14:26..
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Yalova İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Altınova ilçesindeki içkili eğlence mekanlarında ve otellerde yerli ve yabancı uyruklu kadınlarla para karşılığı fuhuş yapıldığı, fuhuş için yer temini ve aracılık yapıldığının bilgisine ulaştı.

FUHUŞ BASKINI DÜZENLENDİ

Yapılan operasyon sonucu, 2 ayrı otelde ve barda fuhuş yapıldığı tespit edildi. Baskın sonucu, toplam 30 şahıs gözaltına alındı.

İşletme sorumluları olan 5 şahıs, fuhuş için mekan sağlamak ve aracılıktan gözaltına alınıp, 15 yabancı uyruklu kadın ise sınırdışı işlemleri yapılmak üzere muhafaza altına alınırken, fuhuş yapan 9 erkek de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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