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Yalova'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Çiftlikköy ilçesinde, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda biri yabancı uyruklu, 8 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DHA | 19.11.2019 - 17:02..
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Yalova'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde 2 farklı adreste fuhuş yapıldığını tespit etti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, 1 ay süren takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda biri yabancı uyruklu 5 kadın ile fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde yapılan aramalarda ise fuhuştan kazanıldığı tahmin edilen 1.050 euro, 100 dolar, 6 bin 985 lira, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda merminin ele geçirildiği belirtildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Yalova'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

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