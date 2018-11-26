Yalova'daki Kaşıkçı aramasıyla ilgili açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturma ve Yalova'daki bir evde yapılan ceset aramasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YALOVA SAMANLI KÖYÜ'NDEKİ ŞAHISLA İLETİŞİM KURDU"

Açıklamada, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının soruşturulması kapsamında, 7, 18 ve 31 Ekim tarihli basın açıklamalarında ayrıntılı bilgi verildiği hatırlatılarak, şu bilgilendirme yapıldı: "Şüpheli ya da şüphelilerce daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürülmüştür. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, tüm boyutlarıyla yürütülen soruşturma sürecinde 1 ve 2 Ekim tarihlerinde bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Othman M. Abbahussaın'ın olaydan bir gün önce, 1 Ekim'de Samanlı Köyü Merkez Yalova adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı 'Ghozan' kod adlı Mohammed Ahmed A. Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir.

Yapılan bu görüşmenin, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2018/5664 sayılı kararına istinaden bugün Cumhuriyet Başsavcılığımız nezaretinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama işlemleri yapılmaktadır."

Açıklamada, gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı da ifade edildi.