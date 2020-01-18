Kılıçdaroğlu'na göre İdlib'de yaşayan herkes terörist

1 Yangın söndüren itfaiyenin hortumları soğuktan çatladı Van'da soğuk havadan dolayı çatlayan itfaiye hortumları, yangın söndüren itfaiye ekibine zor anlar yaşattı.

2 Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu İstanbul Bayrampaşa'da elindeki pala ile bir restorana giren Bulgaristan uyruklu Milen Bahchevanov paniğe neden olurken, ikna edilemeyince polis tarafından bacağından vuruldu.

3 İneklerin kendi aralarında konuştuğu belirtildi Avustralyalı bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucu, ineklerin kendi aralarında konuşmak için bir dil geliştirdiğini öne sürdü.

4 Kına gecelerinde robotlar kullanılacak İstanbul'da evlilik ve düğün fuarında, kına tepsisi taşıyan, kına türküsü söyleyen ve dans eden "kınacı robotlar" katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

5 CENTCOM: 11 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirdi ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’ın Irak’taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında, beyin sarsıntısı belirtileri gösteren 11 askerin tedavi altına alındığını açıkladı.

6 Inter, Ashley Young'ı ManU'dan kiraladı İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Inter, Manchester United'dan Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.