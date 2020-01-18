Yangın söndüren itfaiyenin hortumları soğuktan çatladı

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sağmalı Mahallesi'nde, bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi.
3 HORTUM BAĞLANTI NOKTASI ÇATLADI
Ekipler bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da soğukla mücadele etti. Soğuktan dolayı itfaie aracının 3 hortum bağlantı noktası donarak çatladı.
YARDIMA GELEN EKİBİN DE HORTUMU ÇATLADI
Ekiplerin yangına müdahalede zorlanmasıyla bölgeye Saray Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Aynı şekilde Saray Grup Amirliği aracının da 2 hortum bağlantı noktası soğuktan dolayı donarak çatladı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Uzun süren çabaların ardından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.