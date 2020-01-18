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Yangın söndüren itfaiyenin hortumları soğuktan çatladı

Van'da soğuk havadan dolayı çatlayan itfaiye hortumları, yangın söndüren itfaiye ekibine zor anlar yaşattı.

İHA | 18.01.2020 - 04:03..
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Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sağmalı Mahallesi'nde, bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi.

3 HORTUM BAĞLANTI NOKTASI ÇATLADI

Ekipler bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da soğukla mücadele etti. Soğuktan dolayı itfaie aracının 3 hortum bağlantı noktası donarak çatladı.

Yangın söndüren itfaiyenin hortumları soğuktan çatladı

YARDIMA GELEN EKİBİN DE HORTUMU ÇATLADI

Ekiplerin yangına müdahalede zorlanmasıyla bölgeye Saray Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Aynı şekilde Saray Grup Amirliği aracının da 2 hortum bağlantı noktası soğuktan dolayı donarak çatladı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Uzun süren çabaların ardından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın söndüren itfaiyenin hortumları soğuktan çatladı

Yangın söndüren itfaiyenin hortumları soğuktan çatladı

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