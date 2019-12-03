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Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi

Düzce'de, iki katlı ahşap bir evde yaşayan 90 yaşındaki Cemile Kocaoğlu, çıkan yangına müdahale etmek isterken yardımına komşuları koştu.

İHA | 03.12.2019 - 17:57..
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Düzce'nin Dedeler Mahallesi'nde, iki katlı ahşap evde tek başına yaşayan Cemile Kocaoğlu (90) isimli yaşlı kadının evde bulunduğu sırada bir anda yangın çıktı.

Dumanları fark eden yaşlı kadın, yangına müdahale etmek isteyince, dumandan etkilendi.

KOMŞULARI YARDIM ETTİ

Komşularının yardımı ile evden çıkarılan yaşlı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Diğer yandan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınının neden çıktığı ile ilgili inceleme başlatılırken olayda maddi hasar meydana geldi.

Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi

Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi

Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi

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