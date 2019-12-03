1 Macron Türkiye'yi eleştirirken Trump savundu Türkiye'nin Rusya'dan S-400 aldığı için şikayetçi olan Macron'a cevabını Trump verdi.

2 Batman'da PKK üyesi 5 kişi tutuklandı Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şahıstan 5’i tutuklanıp cezaevine sevk edildi.

3 Mısır'da kaçak kiliselere ruhsat Yüzde 10'u Hristayan olan Mısır'da Sisi yönetimi kaçak kiliselere ruhsat verdi.

4 Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi Düzce'de, iki katlı ahşap bir evde yaşayan 90 yaşındaki Cemile Kocaoğlu, çıkan yangına müdahale etmek isterken yardımına komşuları koştu.

5 Engellilere maç öncesi hediye sürprizi BtcTurk Yeni Malatyaspor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile oynadığı maçı izlemeye gelen engelli çocuklar için sürpriz bir program düzenledi.

6 Mert Müldür Avusturya Milli Takımı'nı reddetti Sassuolo forması giyen Mert Müldür, Avusturya milli takımında oynaması için yapılan teklifi reddetti. Genç oyuncunun, "Ben Türküm ve Türkiye A milli takımında forma giymek istiyorum" dediği öğrenildi.