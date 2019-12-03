Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi

Düzce'nin Dedeler Mahallesi'nde, iki katlı ahşap evde tek başına yaşayan Cemile Kocaoğlu (90) isimli yaşlı kadının evde bulunduğu sırada bir anda yangın çıktı.
Dumanları fark eden yaşlı kadın, yangına müdahale etmek isteyince, dumandan etkilendi.
KOMŞULARI YARDIM ETTİ
Komşularının yardımı ile evden çıkarılan yaşlı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Diğer yandan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınının neden çıktığı ile ilgili inceleme başlatılırken olayda maddi hasar meydana geldi.