Yanınızda tansiyon aleti olmadan girmemeniz gereken müze

Müzelerde sessiz olmak, yavaş hareket etmek doğaldır. Ancak İtalya'nın Roma kentindeki bu müzede karşılaştığınız manzara, sizin nefes almanızı bile etkileyecek cinsten.

Roma'nın kalbinde bulunan bu müzede sergilenenler sanat eseri değil, insan kemikleri.

Yaklaşık 4 bin keşişin kalıntılarıyla süslenen mahzenler, ziyaretçilere ölümün kaçınılmazlığını hatırlatıyor.

"BİR GÜN SİZ DE BİZİM GİBİ OLACAKSINIZ" MESAJI

Müzenin girişinde ziyaretçileri, "Biz bir zamanlar sizin olduğunuz gibiydik, siz de bir gün bizim olduğumuz gibi olacaksınız." şeklindeki ünlü bir mesaj karşılıyor.

Kapuçin rahiplerine göre amaç korkutmak değil, insanlara hayatın geçiciliğini ve ölümü hatırlatmak.

ROMA'DA TANSİYON YÜKSELTEN MÜZE

Bu müzenin tansiyon yükselttiğini söylesek abartmış olmayız. Özellikle tansiyon sorunu yaşayanların, ziyaret sırasında ölçüm cihazlarını ve ilaçlarını yanlarında bulundurmalarında fayda var.

DUVARLAR İNSAN KEMİKLERİNDEN OLUŞUYOR

Museo e Cripta dei Cappuccini (Kapuçinler Müzesi ve Kemik Mahzeni) ya da daha bilinen adıyla Capuchin Crypt.

Roma'daki bu müze, Via Veneto üzerinde bulunan Santa Maria della Concezione dei Cappuccini Kilisesi'nin altında yer alıyor.

En dikkat çekici özelliği, yaklaşık 3 bin 700 Kapuçin keşişinin kemiklerinin duvarlara ve tavanlara dekoratif şekillerde yerleştirildiği altı küçük mahzenden oluşması.

Kafatasları, omurlar ve diğer kemikler avizeler, çiçek desenleri ve dini motifler oluşturacak şekilde düzenlenmiş.

GİRİŞ ÜCRETİ: 10 EURO

Roma'nın ünlü Kapuçinler Müzesi'ne metroyla ulaşmak isteyenlerin Barberini durağında inmesi yeterli. Tarih ve gizem dolu bu sıra dışı müzeyi ziyaret etmek için ise 10 euro giriş ücreti ödeniyor.