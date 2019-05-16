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Yanlışlıkla dokunduğu tetik hayatının sonu oldu

Bingöl'deki evinde bulduğu tabancayla oynarken yanlışlıkla tetiğe dokunan 14 yaşındaki çocuk, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

DHA | 16.05.2019 - 09:49..
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Bingöl'ün Karlıova ilçesi Taşlıçay köyünde 14 yaşındaki Ali Sönmez, evde bulduğu, ruhsatlı olup olmadığı henüz bilinmeyen tabancayla oynamaya başladı.

OTOPSİ YAPILACAK

Bu sırada yanlışlıkla tetiğe dokununca tabancadan çıkan kurşun, Sönmez'in başına isabet etti. Silah sesiyle odaya koşanların kanlar içerisinde bulduğu çocuk, götürüldüğü Karlıova Devlet Hastanesi'nde çabaya rağmen kurtarılamadı.

Yanlışlıkla dokunduğu tetik hayatının sonu oldu

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ali Sönmez'in cansız bedeni, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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