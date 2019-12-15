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Yanlışlıkla vurduğu kadına ‘kusura bakma’ deyip, kaçtı

Kütahya'da alacağı olduğu 15 bin TL'yi tahsil edemediği husumetlisine buluştukları yerde ateş açan ve bu sırada yoldan geçen kadını yaralayan zanlı, teslim oldu.

DHA | 15.12.2019 - 13:20..
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Kütahya’da oturan Kadir T., yeğeni M.A.Y.’nin cezaevinden arkadaşı olan H.D.’ye bir süre önce 15 bin lira borç verdi.

Aradan geçen zamanda parasını alamayan Kadir T., yeğeni M.A.Y. ve bir başka yakını ile birlikte Ziraat Mahallesi Ray Sokak'ta H.D. ile buluşmak için anlaştı.

Yanlışlıkla vurduğu kadına ‘kusura bakma’ deyip, kaçtı

"ABLA KUSURA BAKMA"

Şüpheli Kadir T. buluşma sırasında yanında getirdiği av tüfeği ile koşarak H.D.’ye doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri tesadüfen olay yerinden geçen Melek B.’ye isabet etti. Melek B. yere yığılırken Kadir T., "Abla kusura bakma yanlışla seni vurdum." diyerek diğer iki kişiyle birlikte kaçtı.

Yanlışlıkla vurduğu kadına ‘kusura bakma’ deyip, kaçtı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Melek B. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı Tedaviye alınan Melek B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yanlışlıkla vurduğu kadına ‘kusura bakma’ deyip, kaçtı

TESLİM OLDU

Kadir T., bir süre sonra av tüfeği ile birlikte Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Kadir T., işlemleri için emniyete götürüldü.

Yanlışlıkla vurduğu kadına ‘kusura bakma’ deyip, kaçtı

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