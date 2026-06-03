Yapay zeka devi Anthropic borsaya açılıyor: İlk adımlar atıldı

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Yapay zeka sektörünün önde gelen isimlerinden Anthropic, halka arz sürecini başlatmak adına ilk resmi adımı attı.

Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) taslak kayıt belgesini gizli başvuru yöntemiyle sundu.

TEKNOLOJİ TARİHİNİN EN BÜYÜK HALKA ARZLARINDAN BİRİ

Hafta başında 965 milyar dolar değerlemeye ulaşarak OpenAI'ı geride bırakan şirket, teknoloji dünyasının en büyük halka arzlarından birine imza atmaya hazırlanıyor.

Süreç içerisinde bu devasa piyasa değerinin daha da yukarı çıkabileceği öngörülüyor.

Anthropic'in geliştirdiği Claude modeli ChatGPT kadar popüler olmasa da şirketin teknolojiyi gelire dönüştürme başarısı yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor.

Yaşanan bu tarihi gelişmenin, benzer bir hamle yapması beklenen rakip şirket OpenAI üzerindeki baskıyı ciddi şekilde artırması bekleniyor.