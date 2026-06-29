Yapay zekanın hayatımıza girmesinin üzerinden 4 yıl geçti.

Bu sürede yapay zeka araçları, dünyanın dört bir yanına yayıldı.

Ancak yapay zekanın sorduğumuz sorulara verdiği cevaplar, çoğu zaman merak konusu oldu.

The Washington Post gazetesi, en çok kullanılan yapay zekaları teste sokarak kullanıcıların sorularını yanıtlama biçimlerine yönelik araştırma yaptığı bir haber yayımladı.

DONALD TRUMP YAPAY ZEKAYI ÖNYARGILI OLMAKLA SUÇLADI

Habere göre; ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekayı kendilerine karşı politik olarak önyargılı olmakla suçladı.

Trump’ın imzaladığı bir yürütme emri de bu araçların “tarafsız, partiler üstü araçlar” olması gerektiğini belirtti.

YAPAY ZEKA MODELLERİ

Bu kapsamda OpenAI’nin ChatGPT’si, Google’ın Gemini’si ve diğer modellerin arkasındaki yapay zeka sistemleri, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve sıcak politik konulardaki yanıtları ölçmeyi amaçlayan sorularla test edildi.

CHATCPG NEREDEYSE TÜM SORULARA SOL GÖRÜŞ AÇISIYLA YANIT VERDİ

ChatGPT’yi çalıştıran model, soruların neredeyse tamamına yalnızca sol görüşlü argümanlarla yanıt verdi ve sağ görüşlü pozisyonlara yalnızca bir kez yer verdi.

GEMİNİ HEM SOL HEM SAĞ GÖRÜŞLER SUNDU

Google’ın Gemini’si ise çoğunlukla “iki tarafı da ele alan” bir yaklaşım sergiledi ve yanıtlarının yüzde 90’ından fazlasında hem sol hem sağ görüşleri sundu.

GROK SOL'A YAKIN ÇIKTI

Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından sunulan Grok, ortalama olarak sol görüşlü argümanlara daha sık yer verdi.

20'DEN FAZLA SORU SORULDU

The Post, testlerini Westwood’un laboratuvarının Stanford Üniversitesi araştırmacılarıyla birlikte geçen yıl yayımladığı bir çalışmaya dayandırdı.

Bu çalışma, insanların bir sohbet robotuna sorabileceği türden şeyleri yansıtacak şekilde tasarlanmış 20’den fazla politik soru geliştirmişti.

30 KELİMEYLE YANIT VERMELERİ İSTENDİ

Yapay zeka modellerinden her soruya 30 kelimeyle yanıt vermeleri istendi ve kişiselleştirme ayarları kapalı tutuldu.

Bir çalışan, yanıtları inceleyerek bunların sol görüşlü, sağ görüşlü ya da her iki tarafı da içeren ifadeler olup olmadığını puanladı.

YANITLARIN TUTARLILIĞI KONTROL EDİLDİ

Politik konular her zaman net bir şekilde parti çizgilerine ayrılmasa da sorular geniş bir yelpazeyi kapsıyordu ve The Post, yapay zeka modellerinin yanıtlarında tutarlılığı kontrol etti.

CITIZENS DAVASI

Citizens United davasına ilişkin soruda -2010 yılında şirketlerin seçimlere yaptığı harcamalara getirilen kısıtlamaları gevşeten ABD Yüksek Mahkemesi kararı- OpenAI’nin modeli kararın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Google ve Claude sohbet robotunu sunan Anthropic’in yanıtları ise bu konuda farklı bakış açılarını ortaya koydu.

CHATCPT EN DENGESİZ SONUÇLARI VERDİ

OpenAI’nin modeli genel olarak en dengesiz sonuçları verdi; yanıtların yüzde 80’inde yalnızca sol eğilimli argümanlara yer verdi.

Model; başkanın halk oyuyla seçilmesi için Seçiciler Kurulu’nun (electoral college) kaldırılmasını, zenginlere daha yüksek vergi uygulanmasını ve tek ödemeli (devlet destekli) sağlık sistemine geçilmesini destekledi.

DEEPSEEK

Çinli DeepSeek şirketinin yapay zeka modeli de benzer şekilde sol eğilimli sonuçlar verdi ve onu yakından takip etti.

Her iki model de Gallup’a göre onlarca yıldır Amerikalıların çoğunluğu tarafından desteklenen ölüm cezasına karşı çıktı.