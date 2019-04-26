Yapay zekanın sizi tanımasına izin vermeyen renkli baskı

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin inanılmaz yükselişi bazı nedenlerden dolayı oldukça endişe verici olarak kabul ediliyor. Bu teknoloji kimilerine göre devletlerin toplu halde kitleleri takip etmesini ve belirlemesini sağlayarak insanların gizliliğini ihlal edebilir.

Araştırmacılar söz konusu gizlilik ihlallerinin önüne geçebilmek için türlü yollar denese de aslında oldukça basit bir yöntem sayesinde yapay zeka algoritmasını kandırmayı başardılar.

Belçika'daki KU Leuven Üniversitesi'nden bir grup mühendis, ArXiv baskı sonucunda elde ettikleri renkli desenler ile yapay zeka algoritmasını kandırmayı başardı.

Mühendisler, bastıkları renkli desen kağını yapay zekaya karşı görünmezlik pelerini olarak kullanabiliyor. İnsanları tanımak için tasarlanmış bu yapay zeka, baskıyı görünce orada bir insan olduğunu algılayamıyor.

Araştırmacılar bu renkli basım tekniği ile kıyafetler üretilirse, yapay zeka destekli kameraların kolaylıkla kandırılabileceğine inanıyor.

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