Yapay zekaya güvenen Ford pişman oldu: Eski çalışanlar geri dönüyor

Ford, son üç yılda kalite beklentilerini karşılayamayan yapay zeka araçlarını yeniden programlamak ve genç personele rehberlik etmek için yaklaşık 350 deneyimli mühendisi işe döndürdü.

Ford Araç Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı Charles Poon, yapay zekanın harika bir araç olmasına rağmen sadece eğitildiği bilgiler kadar iyi olduğunu belirtti.

YAPAY ZEKA KALİTE SORUNLARINI ÇÖZEMEDİ

Yeniden işe alınan uzmanlar, parçalar fabrikaya ulaşmadan önce arıza noktalarını tespit ederek milyarlarca dolarlık geri çağırma maliyetlerinin önüne geçiyor.

Otomotiv devi, deneyimli teknik mühendislerin uzmanlığı sayesinde bu yıl tam 1 milyar dolar tasarruf etmeyi hedefliyor.

FORD KALİTE SIRALAMASINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Geçtiğimiz yıl JD Power Kalite Anketi'nde sektör ortalamasının altında kalan Ford, bu yıl büyük bir sıçrama yaparak en iyi ana akım marka seçildi.

Şirket, Toyota ve Honda gibi devleri geride bıraktığı bu büyük başarıyı doğrudan geri dönen mühendislerin tecrübesine bağladı.

DİĞER ŞİRKETLER DE İNSAN GÜCÜNE GERİ DÖNÜYOR

Yapılan araştırmalar, yapay zeka nedeniyle işten çıkarma yapan şirketlerin yüzde 35,6'sının eski çalışanlarının yarısından fazlasını yeniden işe almak zorunda kaldığını gösteriyor.

Benzer şekilde fintech şirketi Klarna da müşteri hizmetlerinde yapay zekaya geçiş yaptıktan sonra düşen memnuniyet nedeniyle tekrar insan temsilcileri işe almaya başladı.