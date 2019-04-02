Yapı Kredi Kültür Sanat’ta nisan ayı etkinlikleri

Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın Sen balık değilsin ki adlı gösterisi 2 Nisan Salı günü saat: 20:00’da Loca’da izleyicilerle buluşuyor.

Bütün eserleri YKY’den yayımlanan Oktay Rifat’ın “Ahmet” şiirinin temelini oluşturduğu Sen balık değilsin ki, 2010’da Peniche Anaco (Fransa) ve İstanbul Dans Platform'un desteğiyle, Çıplak Ayaklar Stüdyosu’nda üretildi.

Büyüme ve gelişmenin hızlandığı çocukluk ve ergenlikte ortaya çıkan krizler bir “dönüşüm” (metamorfoz) olarak nitelendirilmektedir.

En bilindik isimleriyle yenidoğan dönemi, 3-4 yaş geçişleri ve ergenlik dönemlerine yıkıcılık ve yaratıcılık damgasını vurur.

YARATICILIK KONUŞULACAK

Bu durum da birbirlerini tamamlayan nitelikler olarak ele alınmalıdır. 7 Nisan Pazar günü saat 18:00’da Loca’da yapılacak olan Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri dizisinin Çocukta ve Ergende Yıkıcılık ve Yaratıcılık başlıklı toplantısında Tijen Demirörs ve Talat Parman, dönüşüm dönemlerinde ortaya çıkan yıkıcılık ve yaratıcılık üzerine konuşacaklar.

SANAT PİYASASI ANLATILACAK

Portakal Sanat ve Kültür Evi’nin sahibi Raffi Portakal ve koleksiyoncu Murat Kılıç, 18 Nisan Perşembe günü saat: 18:30’da Loca’da geleneksel sanatları odaklarına alarak koleksiyonculuğu ve sanat piyasasını anlatacaklar.

Geleneksel sanatlar koleksiyonculuğunun bugünkü durumu, gereksinimleri ve sorunlarının üzerinde duracaklar. Koleksiyonculuğa başlamak isteyenlere ipuçları verecekler.

Geleneksel Sanatlar Konuşmaları, Yapı Kredi Kültür Sanat ve Geleneksel Sanatlar Derneği’nin işbirliğinde düzenleniyor.

DERVİŞ ZAİM KİTAPLARINI İMZALAYACAK

Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimen, Çamur, Balık ve Rüya adlı filmleriyle tanınan sinema yönetmeni ve yazar Derviş Zaim, 30 Nisan Salı günü saat: 18:30’da Loca’da yapılacak olan etkinlikte YKY’den çıkan ikinci kitabı Rüyet hakkında konuşacak.

Yazar, Nişantaşı Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Demir’in moderatörlüğünde gerçekleşecek

söyleşinin ardından saat: 20:00’da YKY Beyoğlu Kitabevi’nde kitabını imzalayacak.





ARKEOLOJİ KONFERANSI

Beşiktaş Metro İstasyonu Arkeolojik Kazıları’nda ortaya çıkan ve günümüzden yaklaşık 5500 yıl öncesine tarihlenen kurgan tipi mezarlar, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı.

Çünkü bu mezar tipi MÖ 4. binyılın ortası ile 2. binyılın sonundaki erken göç yollarına ilişkin önemli bilgiler veriyordu.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, 19 Nisan Cuma günü saat: 18:30’da Loca’da yapılacak olan Beşiktaş Arkeoloji Kazıları – Kurganların Anlattığı Bir Göç Hikayesi konferansında bu kazılarda elde edilen arkeolojik buluntuları değerlendirerek Tunç Çağı’ndan günümüze uzanan tarih kesitini ele alacak.





KONSER

Yapı Kredi Kültür Sanat, baharın gelişini “çiçek şarkıları”yla kutluyor. 20 Nisan Cumartesi günü saat 17:00’da Loca’da yapılacak olan Harf’ten ve Nota’dan dizisinin Çiçeklerin Dili dinletisinde seyirci Nedim’in, Ahmet Hâşim’in güftelerini, Arif Sami Toker’in, Münir Nureddin Selçuk’un bestelerini dinlerken, binbir renkli bir çiçek bahçesinde gezinti yapacak.

Bahçeşehir Üniversitesi/BAUART ve Yapı Kredi Kültür Sanat ortaklığıyla gerçekleştirilen “Ender Sesler” dizisinin 26 Nisan Cuma günü saat: 20:00’da Loca’da gerçekleştirilecek olan son konserinde santur sanatçısı Sedat Anar sahneye çıkıyor. Anar, bu solo ve enstrümantal konserinde “Suyun Ayak Sesi”, “Butimar”, “Kör Baykuş” ve “Belagat”in de aralarında bulunduğu kendi bestelerini çalacak.





FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ

Kendisi de farklı bir çocuk olarak dünyaya gelen Andrew Solomon, YKY’den çıkan Armut Dibine Düşmeyince kitabında, bazı insanların birey ve anne baba olmak konusunda nasıl cesur tercihlerde bulunduklarını ve tıp biliminin bizi normalleştirme çabalarına karşın çeşitliliğimizi korumak için verdiğimiz mücadeleyi anlatıyor.

R. Dretzin ve J. Ephron, Solomon’un dünyada büyük yankı uyandıran kitabından hareketle bir belgesel çekti. 27 Nisan Cumartesi günü saat: 16:00’da Loca’da gerçekleştirilecek olan Armut Dibine Düşmeyince etkinliğinde önce bu belgesel gösterilecek; ardından “dibine düşmeyen çocuklar ve aileleri”ni konuşulacak.

Etkinliğin konuşmacıları Fatma Özkan, Meltem Narter, Pınar Kanlıkılıçer ve Talat Parman.



