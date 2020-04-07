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Yarbay olduğunu iddia eden kişiden polise hakaret

Trafik polislerinin yaptığı yol kontrolünde yarbay olduğunu iddia eden şahıstan polise olamayacak sözler geldi.

Haber Merkezi |
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Yarbay olduğunu iddia eden kişiden polise hakaret

Konya'da 31 Mart'ta yapılan yol kontrolünde, trafik polislerinin nereden geliyorsunuz şeklinde soru sorduğu bir kişi önce asker olduğunu belirtti sonra da polise olamayacak sözler söyledi.

YARBAYIM BEN YARBAY

Bir süre sonra tartışmaya başlaya şahıs polis memuruna hitaben "Komiserlere dahi askerlik yaptırdım" dedi.

Emniyet mensubunun "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabı üzerine "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam ilgilendirmiyor. Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı kaldı geriye." dedi.

Yarbay olduğunu iddia eden kişiden polise olmayacak sözler İZLE

MAAŞIN KAÇ PARA

Polis memurunun bu sözlere tepki göstermesi üzerine de bir amir gibi "Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben yarbay." dedi.

Polis memuruyla tartışmaya devam eden yarbay bu kez daha inanılmaz bir söz sarf etti ve "Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" dedi.

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