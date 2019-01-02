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Yargıda hedef süre uygulaması başladı

Türkiye'de ilk kez, dava ve soruşturmalara ilişkin belirlenen süreler, taraflara yarından itibaren bildirilecek.

AA | 02.01.2019 - 08:07..
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Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bakan Abdulhamit Gül'ün talimatıyla, dava ve soruşturmaların ne zaman sonuçlandırılacağının öngörülmesinin sağlanması amacıyla "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda her bir dava ve soruşturma türü için hedef süreler belirlendi. Bu süreler Cumhuriyet başsavcılıklarına, mahkemelere bildirildi. Uygulama çerçevesinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) de düzenlemeler yapıldı.

BAKAN GÜL'ÜN ONAYIYLA BAŞLADI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bakan Gül'ün onayıyla, yeni adli yılla birlikte adliyelerde "Yargıda Hedef Süre" uygulaması başlatıldı.

Bakanlık, dava ve soruşturmalara yönelik belirlenen hedef sürelerin taraflara bildirilmesi için gerçekleştirdiği çalışmaları da sonlandırdı.

Bu çerçevede yarından itibaren dava ve soruşturma aşamalarında belirlenen hedef sürelerin taraflara bildirilmesi aşamasına geçilecek. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek uygulamayla yargıda yeni bir dönem başlamış olacak.

BELGEYLE BİLDİRİM SÜRECİ

Hedef süreler, aralarında davalıların, davacıların, şikayetçilerin, suçtan zarar görenlerin, müdafilerin de bulunduğu taraflara soruşturma ve kovuşturma aşamalarında hazırlanan belgelerle bildirilecek.

Soruşturmaların, davaların sonuçlandırılacağı tarihleri öngören hedef sürelerin yer alacağı belgelerde, "Bu hedefin gerçekleştirilmesinde tarafların ve avukatların katkı ve desteği büyük önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan sebeplerden meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak bu hususlara hassasiyet göstermenizi rica ederiz." notu da bulunuyor.

Böylece, tarafların yargılama ve soruşturma süreçlerine hem katılımları hem de destek vermeleri sağlanacak.

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