Yargıtay düğünde takılan takılar kadının dedi

Ankara'da evlenen M.T ve G.T., bir süre sonra sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanmadavası açtı. Düğünde takılan takıların paylaşımı için çift, maddi manevi tazminat talebinde bulundu.

ALTINLARI BÖLÜŞEMEDİLER

Ankara 4. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, koca G.T. “Eşimle evlendiğimiz günden beri anlaşmazlıklarımız var. Çok fazla fikir ayrılığı yaşıyoruz. Artık bu evliliğe devam etmek istemiyorum. Boşanmak istiyorum” dedi.

Kocasının düğünde takılan ziynet eşyalarını bozdurup kendi banka hesabına yatırdığını söyleyen M.T. “Ziynet eşyalarımı geri istiyorum” ifadelerini kullandı. Koca G.T. “Ziynet eşyalarını bozdururken o dönem eşimin rızası vardı ve geri istemeyeceğini söylemişti” cevabını verdi.

Yerel mahkeme, her iki tarafın eşit kusurlu olduğuna hükmederek maddi ve manevi tazminat ile ziynet alacağına yönelik taleplerini reddetti.

TEMYİZE GİTTİ, DAVAYI KAZANDI

Bunun üzerine M.T. kararı temyiz etti.

Türkiye Gazatesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, koca, altınların eşi tarafından kendi rızasıyla verildiğini ispat edemedi. Yüksek Mahkeme “Düğünde takılan altınlar gelinindir” diyerek tartışmalı bir karara imza attı.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, düğünde takılan ziynet eşyalarını bozdurarak kendi hesabına yatıran kocayı haksız buldu. Ziynet eşyalarının kadına ait olduğu vurgulanan kararda “Kadının ziynet eşyalarını geri istememek üzere kocasına verdiği, erkek tarafından ispatlanamamıştır. Bilirkişi raporuyla karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle kadının ziynet alacağının reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir” denildi.