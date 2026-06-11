Yarış camiasının beklediği haber: TİGEM, 60 safkan Arap koşu tayı satacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmelerde yetiştirilen Arap koşu taylarının satışları, yarış camiasını heyecanlandırdı.

TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 60 baş safkan Arap koşu tayı satışı yapacak.

İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, tayların satışı, tek tek açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

ARAP KOŞU TAYLARI SATILACAK

Sultansuyu tarım işletmeleri yetiştirmesi 30 baş dişi ve 30 baş erkek olmak üzere, 60 baş safkan Arap koşu tayı satılacak.

İhale, 30 Haziran saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak. Tay başına geçici teminat bedeli olarak 100 bin lira alınacak.

İhaleye ilişkin şartnameye, www.tigem.gov.tr adresinden, Sultansuyu Tarım İşletmesi veya Karacabey Tarım İşletmesinden erişilebilecek.