Yarıyıl tatilini verimli geçirmenin yolları

Milyonlarca öğrenci 18 Ocak'ta karnelerini alarak tatile girecekler. Yorucu bir yarıyıldan sonra öğrenciler için dinlenme süreci başlayacak. Derslerin ve sınavların yorgunluğunu atacak öğrenciler, verimli bir tatil geçirmeleri gerekiyor.

Tatilde ilk dönemin yorgunluğunu atmak, bedeni dinlendirmek ve zihni bir nebze olsun rahatlatmak da çalışmak kadar önem taşıyor.

İşte yarıyıl tatilini verimli kılacak 10 öneri...

YAPILACAKLARDA ÖLÇÜLÜ DAVRANIN

Bu nedenle tatil programına, sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi, arkadaşlarla bir araya gelinip ortak aktiviteler yapılması, yakınların ziyaret edilmesi, hobilere daha çok zaman ayrılması gibi zevk alınacak bir takım aktiviteleri de eklemek; ancak tüm bunları yaparken ölçülü davranmak gerekiyor.

DERS ÇALIŞIN

Kimi öğrenciler tatilde sadece gezmeyi, dinlenmeyi tercih eder. Kimileri ise eksikliklerini gidermye çalışır. Eğitim uzmanları da öğrencilere tatilde dinlenmenin yanında ders çalışmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

TATİL PROGRAMI HAZIRLAYIN

İki haftalık boşlukta ailenizle ya da arkadaşlarınızla mutlaka bir tatil programı hazırlayın. Yapacağınız tatil sizi daha dinamik kılacak, ve ikinci yarıya çok moralli başlamanızı sağlar.

KONU TEKRARI YAPIN

Okulda anlamakta zorlandığınız ya da sınavda düşük not aldığınız dersleri tespit edin ve tatilde bu eksiklerinizi gidermeye çalışın. Yapacağınız konu tekrarıyla özgüveniniz artacak.

BOL BOL KİTAP OKUYUN

Tatilde olmazsa olmaz olan ise hiç kuşkusuz kitap okumaktır. Kitap okumak her açıdan insanı rahatlatan bir nevi meditasyon gibidir. Uzun zamandır okumak istediğiniz ama vakit darlığından elinize alamadığınız kitaplarınızı okumanın tam sırası.

DİNLENMEYİ İHMAL ETMEYİN

Tatilinizde ders çalışmak ve kitap okumak gibi dinlenmeyi ve gezmeyi ihmal etmeyin, Müzeleri gezebilir, arkadaşlarınızla sinemaya gidebilirsiniz. Eğer iyi bir hayvanseverseniz hayvanat bahçeleri de bir diğer seçenek.

DÜŞÜK NOTA ÇÖZÜM ARAYIN

Öğrenciler ve aileler karneye gelen kırık notları birklikte değerlendimelerinde fayda var. Düşük not getiren öğrenciye kızmak yerine, ona yardımcı olmak, sorunları tespit etmek daha makuldur.

ÇOCUĞUNUZA SEVDİĞİNİZİ HİSSETTİRİN

Pedagoglar, eğitimciler ve öğretmenler ailelerden çocuklarına sevgilerini belirgin biçimde göstermeleri çocukları moralli yapacağı konusunda uyarılarda bulunuyor. İkinci yarıyıl için çocuğunuza tehditvari dil kullanmayın, aksine onları motice edici sözler söyleyin.

SPOR YAPIN

Her gün yoğun bir çalışma temposunda okula gidip gelen öğrenciler spordan uzak bir yaşam sürdürüyorlar. Yarıyıl tatili öğrencilere spor yapmak için fırsat sunuyor.

Çocuğunuzun yaşı, vücut gelişimi, en önemlisi de tercihlerini göz önünde bulundurarak kayak, paten gibi kış sporlara ya da bowling, basketbol veya yüzme gibi kapalı alanda yapabileceği spor dallarına yönlendirebilirsiniz

İNTERNETİ VERİMLİ KULLANIN

Öğrencilerin vazgeçilmezi arasında yer alan internet, ve bilgisayar oyunları uzun saatlerden sonra tehlike arz ediyor. bunun için hem bilgisayar oyunlarında hem internet kullanımında verimli olmakta fayda var.