Yaş çay budama bedelleri üreticinin hesaplarına aktarıldı

ÇAYKUR, 2026 yılı yaş çay budama bedeli ödemelerini üreticilerin hesaplarına yatırdı.

Budama yapan 177 bin 731 üreticiye toplam 2 milyar 595 milyon lira ödeme yapılırken, destek ödemeleri bugünden itibaren hesaplardan çekilebilecek.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, 2026 yılı budama döneminde 177 bin 731 üreticinin 70 bin 612 dekar alanda budama gerçekleştirdiği belirtildi.

2 MİLYAR 595 MİLYON LİRA

Üreticilerin yaş çay budama bedeli olarak 2 milyar 595 milyon lira almaya hak kazandığını aktarılan açıklamada, paranın banka hesaplarına yatırıldığı, bugünden itibaren çekilebileceği kaydedildi.