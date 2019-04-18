taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.82105
Euro
6.5714
Altın
1276.7
Borsa
97029.08
Gram Altın
238.886

Yasa dışı ilaç satan çete yakalandı

Kayseri merkezli 7 ilde, şüphelilerin, yasa dışı yollarla sattıkları ilaçlardan yaklaşık 2 milyon TL gelir elde ettikleri öne sürüldü.

DHA | 18.04.2019 - 14:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Renkli reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla 9'u tutuklu 20 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

YASA DIŞI UYUŞTURUCULU İLAÇ DOLANDIRICILIĞI

Kayseri merkezli 7 ilde, geçen ay jandarma ve özel hareket polislerinin katılımıyla, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada renkli reçete ve uyuşturucu ilaçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerden Metin Ş., Muhammed Fatih C., Cengiz K., Erhan Ç., Haydar S., Serkan K., Ali K., Ulaş E. ve Sezer K. tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yasa dışı ilaç satan çete yakalandı

20 KİŞİ YARGILANACAK

Soruşturmanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame, mahkemeye sunuldu. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede 20 sanık, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından hâkim karşısına çıkacak.

2 MİLYON TL KAZANMIŞLAR

Bu arada yapılan araştırmada, şüphelilerin yasa dışı yollarla sattıkları ilaçlardan 2 milyon TL gelir elde ettikleri öne sürüldü.


Yasa dışı ilaç satan çete yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

394
Buket Aydın'ın mazbata haberi

Buket Aydın'ın mazbata haberi

234
Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

797
Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

88
Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

268
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

68
Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir