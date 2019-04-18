Yasa dışı ilaç satan çete yakalandı

Renkli reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla 9'u tutuklu 20 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

YASA DIŞI UYUŞTURUCULU İLAÇ DOLANDIRICILIĞI

Kayseri merkezli 7 ilde, geçen ay jandarma ve özel hareket polislerinin katılımıyla, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada renkli reçete ve uyuşturucu ilaçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerden Metin Ş., Muhammed Fatih C., Cengiz K., Erhan Ç., Haydar S., Serkan K., Ali K., Ulaş E. ve Sezer K. tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

20 KİŞİ YARGILANACAK

Soruşturmanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame, mahkemeye sunuldu. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede 20 sanık, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından hâkim karşısına çıkacak.

2 MİLYON TL KAZANMIŞLAR

Bu arada yapılan araştırmada, şüphelilerin yasa dışı yollarla sattıkları ilaçlardan 2 milyon TL gelir elde ettikleri öne sürüldü.







