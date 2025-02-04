100 yaşına giren kadının 10 sırrı: Uzun ve mutlu bir hayat yaşamanın yolu

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Chicago Üniversitesi’nden Profesör Emily Rogalski ve ekibi, 'süper yaşlılar' olarak adlandırılan bu bireyleri inceliyor.

Araştırmalara göre, süper yaşlılar iyimserlik, dayanıklılık ve azim gibi belirgin kişilik özelliklerine sahipler.

Ayrıca, aktif bir yaşam tarzı sürdürmeleri de bu durumlarını destekliyor.

100 YILLIK YAŞAMIN SIRRI

DailyMail'de yer alan habere göre, süper yaşlıların en güzel örneklerinden biri olan Dennis, kısa süre önce 100 yaşına girdi.

Güncel olaylara hâlâ ilgi duyan ve her hafta haber köşelerini takip eden Dennis, hayata bağlılığı ve enerjisiyle dikkat çekiyor.

Sağlık sorunları yaşamasına rağmen, güçlü yaşam sevinci sayesinde zinde kalmaya devam ediyor.

UZUN ÖMÜR İÇİN ALTIN KURALLAR

Uzmanlara göre, sağlıklı ve uzun bir yaşam için şu alışkanlıkları edinmek büyük önem taşıyor:

1- BİR TUTKUNUZ OLSUN

Süper yaşlılar, kariyerleri yerine tutkularına odaklanıyor. Hobi ve ilgi alanları, yaşam kalitesini artırıyor.

2- SEVDİĞİNİZ EGZERSİZİ YAPIN

Fiziksel aktiviteyi bir zorunluluk olarak görmek yerine keyif alarak yapmak, hareketliliği korumanın en etkili yolu.

3- KENDİNİZİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYIN

Süper yaşlılar, başkalarıyla rekabet etmek yerine kendi yaşamlarından memnun olmayı öğrenmiş bireyler.

4- DAHA FAZLA DIŞARI ÇIKIN

Sosyal hayatın içinde olmak, zihinsel sağlığı koruyor ve yalnızlığı önlüyor. Araştırmalar, süper yaşlıların büyük bir kısmının sosyal yaşamlarını aktif tuttuklarını gösteriyor.

Ilımlı sosyal içecek tüketimi bile bu sürece katkıda bulunabiliyor.

5- YENİ ŞEYLER DENEYİN

Yeniliklere açık olmak, beyni aktif tutarak yaşlanmayı geciktiriyor.

6- FARKLI YAŞ GRUPLARINDAN ARKADAŞ EDİNİN

Yaşam enerjisi yüksek bireyler, her yaştan insanla güçlü sosyal bağlar kuruyor.

7- KİŞİSEL BAKIMINIZA ÖZEN GÖSTERİN

Kendine özen göstermek, özgüveni artırıyor ve hayata karşı daha olumlu bir bakış açısı kazandırıyor.

8- OLUMLU DÜŞÜNÜN

Stresin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda, pozitif bir bakış açısı geliştirmek önemli bir faktör.

9- DEĞİŞİMDEN KORKMAYIN

Yeniliklere açık olmak ve farklı deneyimler yaşamak, yaşamı daha anlamlı kılıyor.

10- GÖNÜLLÜ OLARAK YARDIM EDİN

Topluma katkı sağlamak, hem bireysel hem de sosyal faydalar sunuyor.

Uzmanlar, uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrının sadece genetik faktörlerle sınırlı olmadığını vurguluyor.

Olumlu bir bakış açısı, sosyal ilişkiler ve aktif bir yaşam tarzı, uzun ömürlü ve mutlu bir yaşlılık dönemi için en önemli unsurlar arasında yer alıyor.