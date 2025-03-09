2025'in ilk 2 ayında hava yolu ile 30 milyon yolcu seyahat etti

DHA

Türkiye'de hava yolu ulaşımına olan ilgi artmaya devam ederken, 2025 yılının şubat ayına ait yolcu trafiği verileri de belli oldu.

Yılın ilk iki ayında milyonlarca yolcu havalimanlarını kullanırken, iç ve dış hatlardaki hareketlilik dikkat çekti.

Verilere göre, 2025 yılının ilk iki ayında toplam 30 milyon 457 bin 920 yolcu seyahat etti.

2 AYDA 30 MİLYONU AŞKIN YOLCU SEYAHAT ETTİ

Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı şubat ayına ait hava yolu verilerini değerlendirdi.

Abdulkadir Uraloğlu, şubat ayında iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 435 bin 916, dış hat yolcu trafiğinin ise 7 milyon 792 bin 684 olarak gerçekleştiğini ve direkt transit yolcular ile birlikte toplam 14 milyon 234 bin 345 yolcunun seyahat ettiğini söyledi.

"ŞUBATTA YÜZDE 3,6 ARTIŞ OLDU"

Ocak ve Şubat döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin ise iç hatlarda 130 bin 862, dış hatlarda 108 bin 690 olduğunu bildiren Uraloğlu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 323 bin 986 uçak trafiğine ulaşıldığını belirterek, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 13 milyon 977 bin 241, dış hat yolcu trafiğinin 16 milyon 469 bin 602 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 30 milyon 457 bin 920 yolcuya hizmet verildi.

2025 yılı şubat sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,6 artış oldu. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği; iç hatlarda 128 bin 885 ton, dış hatlarda 565 bin 843 ton olmak üzere toplamda 694 bin 727 tona ulaştı” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI 5 MİLYON 692 BİN YOLCUYA HİZMET VERDİ

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise şubat ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 7 bin 615, dış hatlarda 29 bin 209 olmak üzere toplamda 36 bin 824’e ulaştığını ifade etti.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 85 bin 129, dış hatlarda 4 milyon 606 bin 896 olmak üzere toplamda 5 milyon 692 bin 25 yolcuya hizmet verildiğini de ifade etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Yolcu trafiği iç hatlarda 1 milyon 283 bin 770, dış hatlarda 1 milyon 938 bin 566 olmak üzere toplamda 3 milyon 222 bin 336 oldu. Uçak trafiği ise iç hatlarda 7 bin 181, dış hatlarda 11 bin 78 olmak üzere toplamda 18 bin 259 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2 aylık sürede iç hatlarda 16 bin 283, dış hatlarda 23 bin 700 olmak üzere toplamda 39 bin 983 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 2 milyon 863 bin 78, dış hatlarda 4 milyon 26 bin 760 olmak üzere toplamda 6 milyon 889 bin 838 yolcu trafiğine hizmet verildi" dedi.