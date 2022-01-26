26 Ocak Çarşamba 2022: Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 26 Ocak Çarşamba hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya’nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar 26 Ocak 2022 Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 26 Ocak 2022...

26 OCAK 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

İZMİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve K. Maraş ile Alanya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 10°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Alanya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas ve Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -3°C

Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -2°C

Çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere kar yağışlı

KONYA °C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SİVAS °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -3°C

Çok bulutlu, zamanla aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

TOKAT °C, -2°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ve Van dışında bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimleri ile Muş ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, -1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevreleri ile Ş.Urfa, Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.