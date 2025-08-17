26 yıl 40 bin afet haberini arşivledi

İstanbul’da yaşayan Ahmet Salman, 1999 Marmara Depremi’nden sonra doğal afetlerle ilgili gazeteleri toplamaya başlayarak 26 yılda 40 binden fazla haber kupürü biriktirdi.

73 yaşındaki Salman, öğretmenlik ve sigortacılık yaptıktan sonra emekli olduktan sonra, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen deprem sonrası gazete kupürlerini toplamaya başladı. İlk altı ay boyunca günlük gazetelerdeki deprem haberlerini biriktiren Salman, sonraki yıllarda Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan doğal afetlerle ilgili haberlere de el attı. Böylece 26 yıl içinde 40 binden fazla kupür arşivledi.

Salman, bu çalışmayı toplumsal hafızayı yansıtacak bir arşiv oluşturmak ve gelecek kuşaklara kaynak sağlamak amacıyla yaptığını belirtiyor. İyi bir gazete okuyucusu olduğunu vurgulayan Salman, yangın, deprem ve sel gibi olaylarla ilgili haberleri toplamayı sürdürüyor.

ARŞİVİNİ ÜNİVERSİTEYE DEVRETMEK İSTİYOR

1999 depremine dair ilk 6 ayda 30’a yakın gazetenin haberlerini kesip biriktirdiğini söyleyen Salman, sadece o döneme ait 15 bin sayfalık bir arşiv oluşturdu. Arşivini ilgili bir üniversiteye devretmek istediğini belirten Salman, “Üniversite arşivlerinde muhafaza edilip öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından kaynak olarak kullanılabilirse çok mutlu olurum” diyor. Gazete kupürlerinin dijital ortama aktarılmasının da önemine dikkat çekiyor.

BİRÇOK AFET HABERİNİ ARŞİVİNE EKLEDİ

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremin, 1999 Gölcük depreminden daha büyük olduğunu hatırlatan Salman, Elazığ ve İzmir depremleri için de ayrı çalışmalar yürüttüğünü belirtiyor: “Şu anda 15 bin sayfa hazır. Çalışacağım bir kamyonet de gazete var.”

Salman, orman yangınlarıyla ilgili haberleri de arşivine ekliyor:

Son üç yılda Akdeniz Bölgesi’ndeki yangınlar, memleketim Kastamonu Bozkurt’taki sel baskınları ve haftalardır süren yangınlarla ilgili çalışmaları da sürdürüyorum. Günde en az 5-10 gazete alıyorum.

Gazeteleri Sultanahmet, Eminönü ve Beyoğlu’ndaki bayilerden temin eden Salman, iklim krizine dair çalışmalar için de gazete arşivlerinin önemli bir kaynak olacağını ifade ediyor.