AA & Ensonhaber

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu’nun kapanış bildirisi, İstanbul Aile Vakfı Araştırma Merkezi (İSAVAR) Başkanı Turgay Şirin tarafından okundu.

Şirin, sempozyumda 60’tan fazla yerli ve yabancı uzmanın aile kurumunun karşı karşıya olduğu güncel tehditleri çok yönlü bir yaklaşımla değerlendirdiğini, 14 oturumun yoğun katılımla tamamlandığını belirtti. Gösterilen ilgi, aileye yönelik tehditlere karşı toplumsal farkındalığın ve çözüm arayışlarının ne denli güçlü olduğunu gösterdi.

AİLE, ÇOK BOYUTLU RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA

Şirin, dijitalleşme, bireyselleşme, ekonomik belirsizlikler ve kültürel çözülmeler gibi etkenlerin aileyi hem işlevsel hem de yapısal olarak tehdit ettiğini vurguladı. Bu nedenle çözümün yüzeysel değil, köklü ve kapsamlı politikalarla mümkün olacağını ifade etti.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

2025’in "Aile Yılı" ve 2026-2036 döneminin "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edilmesinin, farkındalık ve somut adımlar açısından önemli olduğunu kaydeden Şirin, doğum, çocuk ve evlilik destekleri gibi uygulamaların aileyi desteklemede kritik rol oynadığını belirtti. İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nun, farklı ülkeleri bir araya getirerek küresel işbirliğine katkı sunduğunu da ekledi.

AİLE KURUMUNA ULUSLARARASI KORUMA ÇAĞRISI

Ailenin, insanlığın korunması gereken son kalesi olduğunu belirten Şirin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne “Sürdürülebilir Ailenin Korunması” başlığının eklenmesi ve aileyi destekleyecek bir “Uluslararası Aile Ajansı” kurulmasının önemine dikkat çekti.

TEMEL KONULAR VE ÖNERİLER

Sempozyumda öne çıkan başlıklar arasında, küresel tehditler karşısında ailenin dönüşümü, ebeveynlik eğitimi, manevi değerler, gençlerin evliliğe bakışı ve aile medyası yer aldı.

Şirin’in sunduğu bazı öneriler ise şunlar:

Uluslararası Aile Sözleşmesi: İslam ülkeleri başta olmak üzere aile dostu ülkeler arasında alternatif bir sözleşme hazırlanması.



Aile Enstitüleri: Üniversitelerde aile odaklı akademik ve danışmanlık merkezlerinin kurulması.



Gençlik ve Evlilik Destekleri: Gençler için evliliği teşvik eden sosyal desteklerin artırılması.



Toplumsal Cinsiyet Belgelerinin Gözden Geçirilmesi: CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi gibi belgelerin etkilerinin yeniden değerlendirilmesi.



Manevi Psikoloji: Ruhsal sağlık ve fıtrata uygun eğitim modellerinin yaygınlaştırılması.



Aile Dostu Ekosistem: Kamu, STK ve uluslararası kuruluşların koordineli hareket etmesi.

Sempozyumun sonuç bildirgesine ve tüm oturumlara Aile Vakfının internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtildi.

Kapanışta, Prof. Dr. Sami Şener, Prof. Dr. Süleyman Derin, Prof. Dr. Adem Palabıyık ve Prof. Dr. Orhan Koçak da hazır bulundu.