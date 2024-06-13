42 yıllık rekor kırıldı! İzmir'de termometreler 41'e yükseldi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kavurucu sıcaklar da baş gösterdi..
Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İzmir genelinde bugün sıcaklık 41.4 dereceye ulaşarak 28 Haziran 1982'de ölçülen 41.3 derecelik rekoru geride bıraktı.
42 yıl sonra en sıcak haziran günü
Böylelikle 42 yıl sonra İzmir'de en sıcak haziran günü yaşandı. Kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde süren sıcaklık sebebiyle açık alanlarda ve meydanlarda tenhalık yaşandığı görüldü.
Sıcaklıklar cumartesiye kadar sürecek
Yarın gündüz havanın 38, gece 26 derece civarında olması bekleniyor. Cumartesi günü ise hava sıcaklığı gündüz 34, gece 23 derecelerde seyredecek.
Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren ise hava sıcaklığında düşüşün beklenildiği aktarıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış