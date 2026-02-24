90'ların tepsisi şimdi antikacıların favorisi: Bakın ne kadar ediyor...

Son dönemde yükselişe geçen gümüş fiyatları, yatırım araçlarının yanı sıra evlerde yıllardır sandıklarda saklanan eşyaları da yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle bir zamanlar çeyizlerin en gösterişli parçaları arasında yer alan gümüş takımlar, bugün yalnızca nostaljik bir hatıra değil.

Tozlu raflarda kalan gümüş çeyizlikler, aynı zamanda ciddi bir maddi değer anlamına geliyor.

ANTİKACILAR PEŞİNDE

Uzun süre vitrinlerde süs olarak duran ya da özel günler dışında kullanılmayan gümüş tepsiler, artan gram fiyatı nedeniyle yeniden keşfedildi.

Gramı 120 TL seviyelerine kadar çıkan gümüş, antikacıların ve koleksiyoncuların ilgisini artırırken, pek çok kişi evindeki eski gümüş eşyaların değerini araştırmaya başladı.

Hem işçilik kalitesi hem de içerdiği saf gümüş oranı nedeniyle öne çıkan tepsiler, ikinci el ve antika piyasasında adeta kapışılıyor.