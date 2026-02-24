Kastamonu’nun 72 yaşındaki elektronik ustası: Her şeyi bulup tamir ediyorum

Kastamonu'da yaşayan Veysel Karakaya, 1970’li yıllarda elektrik işlerine merak saldığını ve 25 yıldır mevcut dükkanında hizmet verdiğini anlattı. Karakaya, malzeme bolluğuna rağmen aradığını bulabilmesini şöyle açıkladı:

Ezberime alırım, hafızama kaydederim, düşünürüm. Defterlerimde de bazı eşyaların kayıtları var. Dükkana gelenler ‘Aradığını nasıl buluyorsun, insanın kafası karışıyor’ diyor. Herkesin kafasının bir algılaması var, benimki biraz değişik.

HER TÜRLÜ ELEKTRİKLİ CİHAZ TAMİRİ

Saç kurutma makinesinden tost makinesine, ütüden robot süpürgeye kadar birçok cihazın tamirini yaptığını belirten Karakaya, yaklaşık 50 yıl önce kendi imkanlarıyla jeneratör ve radyo da ürettiğini söyledi.

Bir cihazı tamir edemediğinde bunun kafasına takıldığını dile getiren usta, “Boş duramam. Çalışmam lazım, vatana millete faydalı olmam lazım. Ölünceye kadar devam edeceğim.” dedi.

"YAPILIR" NOTLARIYLA MÜŞTERİYİ BİLGİLENDİRİYOR

Dükkanın penceresine tamir edilen eşyaları “yapılır” notuyla asan Karakaya, şunları aktardı:

“Vatandaş yapılanı anlasın diye koyuyorum. Yapılmayanı yazmaya gerek yok.”

ÇEVREDEKİ ESNAFTAN ÖVGÜ

Çevredeki esnaflardan Sefa Kaya, Veysel Usta'nın hurda cihazları yeniden ekonomiye kazandırdığını belirterek, “Veysel Usta'nın dükkanına girdiğinizde ne olursa olsun tamir ettireceğinizi anlıyorsunuz. Piyasada bulamadığınız parça bile Veysel Usta'da vardır.” dedi.

Veysel Karakaya’nın dükkânı, hem elektronik tutkunları hem de eski cihazlarını yeniden hayata döndürmek isteyenler için Kastamonu’da bir uğrak noktası haline gelmiş durumda.