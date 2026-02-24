Aksaray'da obruk tehlikesi: 9'u büyük 86 obruk tespit edildi

Son dönemde İç Anadolu Bölgesi obruklarla gündemde.

Özellikle Konya, bu doğa olayının en ciddi tehlikeye neden oldu şehir olarak dikkat çekiyor.

Son dönemde Aksaray'da da obruklar ortaya çıkmaya başladı.

Yağışların azalmasıyla birlikte kuraklık artarken, obruk tehlikesi de bu ölçüde büyüyor.

Obruk oluşumunda en etkili neden ise yer altı sularının tüketimi.

20 BİN SU KUYUSU, OBRUK OLUŞUMUNU TETİKLİYOR

Nüfusun yüzde 80'inin tarımla uğraştığı Aksaray'da 5 bini ruhsatlı 15 bini kaçak toplam 20 bin civarında su kuyusu bulu yer altı sularını yüzeye çıkartıyor.

Eskiden yüzeye çok yakın seviyelerden çıkan yer altı suları, her geçen gün daha derinlerden çekiliyor. Bu da obruk oluşumunu tetikliyor.

"OBRUKLAR YERLEŞİM YERLERİNE KADAR GELİR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Jeoloji Mühendisi Tayfun Aydın, kuraklık etkisine dikkat çekti.

Su çekilmeleriyle birlikte obruk oluşumlarının bitirilemeyeceğine vurgu yapan Aydın, alınacak önlemlerle obrukları durdurma şansı olduğunu ifade ederek, "Obruk oluşumu Sultanhanı ve Eskil gibi arazilerde yer altı su seviyesinin çekilmesiyle birlikte örtü tabakanın düşmesi sonucunda oluşan çukurlardır.

Bölgemizde 5 bini ruhsatlı 15 bini kaçak 20 bin civarında su kuyusu var. Yeraltı suları çekiliyor ve dolayısıyla obruklar oluşuyor.

Aksaray yöresinde 86 civarında obruk oluşumu tespit edildi. Bunun 8 veya 9 tanesi çok büyük obruklar.

Eğer ki bu şekilde su çekilmeye devam ederse obruk oluşumları çoğalacak ve yerleşim yerlerine doğru gelecektir, çok büyük tehlike arz etmektedir. Bu kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı olarak zaten yağmurlar da az olduğu için su kullanımı denetim altına alınarak bir önlem getirilmelidir.

"DURDURMA ŞANSIMIZ VAR"

Yoksa obrukların oluşması devam edecek, bu obruk oluşumlarını bitiremeyiz ancak durdurma şansımız var. Allah korusun yerleşim yerlerine girerse can kayıpları olur. Onun için yetkililer şu anda bunu gözlemliyor, denetim altında." dedi.