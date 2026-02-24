Özgürlük ve Sumud Filosu yeniden Gazze yolunda

Gazze'de ateşkes sağlandı ancak İsrail, saldırılarına devam ediyor.

Gazze'de ateşkesi ihlal eden ve yardım girişlerine de tam anlamıyla izin vermeyen İsrail, dünyadan da tepki topluyor.

Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için Özgürlük ve Sumud Filosu bir kez daha yola düşecek.

100'DEN FAZLA GEMİ GAZZE'YE YELKEN AÇACAK

2008 yılından bu yana Gazze'deki ablukayı kırmak için sivil girişimler gerçekleştiren Özgürlük Filosu ve yakın zamanda Gazze için harekete geçen Sumud Filosu birleşti.

Bu kapsamda da 100'den fazla gemi ve tekneyle Gazze için Akdeniz'de yelken açılacak.

YOL HARİTASI AÇIKLANACAK

Filonun yol haritasına ilişkin ise yarın bir basın toplantısı yapılacak.

Saat 11.00’de Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde yapılacak olan basın açıklamasında, filoya dair detaylara yer verilecek.

FARKLI ÜLKELERDE YAŞAYANLAR, GAZZE İÇİN BİRLEŞECEK

Gazze için yola çıkacak olan filoda, farklı ülkelerden insani yardım gönüllüleri, aktivistler, sağlık çalışanları, medyacılar, siyasetçiler ve birçok kanaat önderi yer alıyor.

Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetimi tarafından organize edilecek basın toplantısında, önceki filolarda aktif olarak yer almış Madleen ve Sumud katılımcısı Şuayb Ordu, Sumud Katılımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyra Akdeniz Ordu, filoya katılabilmek için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği çalışanlığından istifa eden Hanzala Gemisi katılımcısı Chloe Ludden ve çok sayıda aktivist bulunacak.

BİRÇOK KURULUŞ DESTEK VERİYOR

Mavi Marmara Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin’e Destek Platformu gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu, filo organizasyonuna destek veriyor.