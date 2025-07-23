Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: e-Devlet kullanıcı sayısı 67,8 milyonu aştı

Devletle vatandaş arasındaki işlemleri dijitalleştiren Türkiye’nin en büyük kamu hizmet platformu büyümeye devam ediyor.

2008’de hizmete giren e-Devlet Kapısı, sadece bir işlem noktası değil, milyonların günlük hayatını kolaylaştıran bir dijital ekosistem haline geldi.

KULLANICI SAYISI 67 MİLYONU AŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sistemin ulaştığı kullanıcı sayısını ve en çok kullanılan hizmetleri açıkladı.

Uraloğlu, e-Devlet kullanıcı sayısının 30 Haziran itibarıyla 67 milyon 823 bin 187’ye ulaştığını belirtti.

EN ÇOK ERKEKLER KULLANIYOR

Kullanıcıların 32 milyon 862 bini kadın, 34 milyon 960 bini erkeklerden oluşuyor.

Uraloğlu, "e-Devlet Kapımız, 2008'de erişime açıldı ve günden güne gelişimini sürdürerek binlerce kamu hizmetinin sunulduğu, yüzlerce kamu kurumunun entegre olduğu bir yapıya dönüştü. Türkiye'nin dijital yüzü olarak bu platformda yer alan hizmetlerin artırılması, içeriklerinin genişletilmesi ve toplumun her kademesinden vatandaşlarımıza, kamu kurumlarına ve özel sektöre yönelik 7 gün 24 saat hizmet sunulması için çalışmalar yürütülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

DOĞRUDAN ERİŞİM SAĞLAMA KOLAYLIĞI

Uraloğlu, burada, adaletten sosyal güvenlik ve sigortaya, sağlıktan ulaştırmaya, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar geniş bir yelpazede hizmet verildiğini, en çok kullanılan hizmetlere de doğrudan erişim sağlanabildiğini anlattı.

e-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli erişim sağlandığını, geliştirilen mobil uygulamayla bu erişimin her yerden gerçekleştirilebildiğini belirten Uraloğlu, "Kullanıcılara gönderilen mesajların yanı sıra internet ana sayfasında ve sosyal medya hesaplarında güncel birçok yenilik hakkında bilgilendirmeler yapılıyor." diye konuştu.

EN ÇOK KULLANILAN HİZMETLER SGK VE ARAÇ İŞLEMLERİ

Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nda, "Araçlarım", "Çalışma Hayatım", "İkametgahım", "Askerliğim", "Varis Hizmetleri" ve "Özel Sigortalarım" gibi konsept hizmetler sunulduğunu, bunlarla vatandaşa büyük kolaylık sağlandığını aktardı.

e-Devlet'te son bir ayda en çok kullanılan 10 hizmete ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bunlar, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 'tescil ve hizmet dökümü/işyeri unvan listesi', Emniyet Genel Müdürlüğünün 'araç plakasına yazılan ceza sorgulama', Türkiye Noterler Birliğinin 'adıma tescilli araç sorgulama', Gelir İdaresi Başkanlığının 'vergi borcu sorgulama ve ödeme', e-Devlet Kapısı'nın 'araçlarım' ve 'çalışma hayatım', Bakanlığımızın 'TÜVTÜRK muayene randevu kayıt', SGK'nin 'normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim', Adalet Bakanlığının 'dava dosyası sorgulama' ve Mili Savuma Bakanlığının 'askerliğim' hizmetleri oldu."