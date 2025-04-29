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İHA

Türkiye’nin en erkenci karpuzlarının yetiştiği Adana’da, hasat hazırlıkları tamamlanmak üzere.

Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4,5 milyon ton ile 2. sırada olan Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da fideler, toprakla buluştu.

150 bin dönüm alana ekilen ürünün, mayıs ayının ikinci haftasında tarlalardan sofralara ulaşması bekleniyor.

KİLOSUNUN 10 TL'YE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Çiftçinin gözü ise hem verimde hem de tarlada kilogramı 10 liraya ulaşması beklenen fiyatta.

Yurt dışı pazarı açılırsa, üretici bu sezon da yüzünü güldürecek bir kazanç bekliyor.

"ADANA, TÜRKİYE'NİN KARPUZ İHTİYACININ YÜZDE 25'İNİ KARŞILAYACAK"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'nın bu sene Türkiye karpuz üretiminin yüzde 25'ini karşılayacağını anlatarak, "Türkiye'nin en erkenci karpuz ekimleri Adana'da yapıldı. Bu yıl Türkiye karpuz üretiminin yüzde 25'ini Adana tek başına karşılayacak. Çin'den sonra en büyük karpuz üretim merkezi Türkiye.

Bu sene Çukurova bölgemizde şubat ayında 4 günlük zirai don yaşandı. Ancak o dönem karpuzların sadece yüzde 10'u ekilmişti ve o karpuzların bir kısmı zarar gördü. Sonrasında ekilen karpuzlar iyi durumda." dedi.

"KİLOSU 10 TL OLURSA ÇİFTİÇİMİZ PARA KAZANIR"

Geçtiğimiz sene karpuz üreticisinin yüzünün güldüğünü belirten Doğan, "Soğuklardan dolayı karpuz hasadı biraz gecikti. Mayıs'ın ikinci haftasında Karataş ilçesi Bahçe ve Tuzla mahallelerinde hasat başlayacak. Burada çiftçimizin bir dönüme maliyeti 30 bin lira.

Çiftçimiz ortalama 7-8 ton verim aldığında ve kilogram fiyatı 10 liraya satıldığında çiftçimiz para kazanacaktır. Geçen sene Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle karpuz yurt dışına gitti ve çiftçimiz para kazandı. Bu sene de yurt dışı kapıları açık olursa çiftçimiz para kazanacaktır." diye konuştu.

"ADANA KARPUZUNU DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ"

Adana karpuzunun marka olması için çaba harcadıklarına vurgu yapan Başkan Doğan, "2024 yılında 132 bin dönüm alanda karpuz ekimi vardı. Bu sene 150 bin dönümün üzerinde karpuz ekimi var. Adana karpuzunun tescilini aldık inşallah Avrupa'dan da önümüzdeki yıllarda tescil alırsak Adana karpuzunu dünya markası yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.