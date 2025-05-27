İHA

Adana'da Türkiye'nin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yüzde 10'u karşılanıyor.

Halk arasında "günebakan" olarak da bilinen ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyadı.

Ayçiçekleri şu anda doğa ve fotoğraf severlerin ilgisini çekerken çiftçiler ise üretimde karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti.

Çukurova'daki tarlalarda görsel şölen başlarken, üreticiler de dönüm başına verilen 732 liralık desteğin artırılmasını talep etti.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Göz alıcı manzaralar sunan tarlalar kartpostallık görüntülere sahne olurken, üreticiler ise destek talep etti.

Ayçiçeği, yapraklarının açmasıyla sarının farklı tonları ve güzelliğiyle ilgi toplamaya başladı.

TARLALAR ÖZEL STÜDYO OLDU

Şehirde ayçiçeğin açıp yüzlerini güneşe dönmesinin ardından fotoğraf tutkunları, tarlaları doğal stüdyo olarak kullanmaya başladı.

"AYÇİÇEĞİ, BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ ÜRÜNLERDEN"

Konuyla ilgili Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:

Ülkemizde buğday ve mısırdan sonra en çok ayçiçeği ekilir. Birçok ürünün ham maddesi olan ayçiçeği, bizim için olmazsa olmaz ürünlerden. Son yıllarda ayçiçeği ekim alanlarının artması beklenirken maalesef bir artış olmadı. Adana genelinde geçen yıl 650 bin dönüm alanda ayçiçeği varken bu sene de ekim alanı değişmedi.

"KİLOGRAM FİYATI 20 LİRA OLMALI"

Ayçiçeği fiyatlarının en az 20 lira olmasını beklediklerini vurgulayan Doğan, "Adana'da ayçiçeği eken üreticiler o bölgede buğday ve ayçiçeğinden başka bir ürün yetişmediği için ekiyor. Geçen yıl ayçiçeği kilogram fiyatı 11-13 liradan alıcı buldu. Trakya bölgesinde ise 20 liradan satıldı. Eğer bu sene Adana bölgesi de 20 lira olursa çiftçi bir nebze de olsa para kazanır." ifadelerini kullandı.