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DHA

Adana’da oto kiralama işiyle uğraşan 23 yaşındaki Metin Topal, beden eğitimi öğretmeni sevgilisi Sebihe Nur Özerten’e unutulmaz bir evlilik teklifi hazırladı. Sıradan bir teklif yerine gökyüzünde aşkını ilan etmeyi seçen Topal, kentteki bir uçuş okuluyla anlaşarak iki ayrı uçak kiraladı. Çift, ayrı uçaklarla havalanarak gökyüzünde yan yana süzüldü.

Uçuş sırasında telsizi eline alan Metin Topal, sevgilisinin bulunduğu uçağa seslendi:

Aşkım, biz yeryüzünde tanıştık ama gökyüzünde bir ilki yaşıyoruz. Umarım sen de bu an kadar mutlusundur. Hayatımızın geri kalanını sonsuz bir aşkla geçirelim. Benimle evlenir misin?

Bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Sebihe Nur Özerten, yüzünde tebessümle teklifi kabul etti ve esprili bir yanıt verdi:

“Diz çökmemek için yaptın bunu, değil mi?”

Gökyüzündeki bu romantik anların ardından çift piste iniş yaptı. Topal, bu kez geleneksel bir jestle diz çökerek yüzüğü uzattı ve evlenme teklifini bir kez daha yineledi.

Tüm bu duygusal anlar, uçaklara yerleştirilen kameralarla kaydedildi ve çiftin paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.