Adana'da çekici üzerinde gelen doğum günü hediyesi

Adana’da çekici şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan 30 yaşındaki Muhammet Ali Namlu, oğlunun doğum gününde Kayseri’de çıkan acil bir iş nedeniyle şehir dışına gitmek zorunda kaldı. Küçük Hüseyin’in doğum gününe zamanında yetişemeyen baba, büyük üzüntü yaşadı.

Oğlunun oyuncak arabalara olan ilgisini bilen Namlu, dönüş yolunda onun uzun süredir istediği akülü arabayı satın aldı.

OYUNCAK ARABAYI ÇEKİCİYLE GETİRDİ

Gece saat 02.00 sularında Adana’ya dönebilen baba, hediyeyi sıradan bir şekilde vermek yerine farklı bir yöntem tercih etti. Akülü arabayı kullandığı çekicinin üzerine yükleyen Namlu, sürprizi bu şekilde gerçekleştirdi.

Yaşadıklarını anlatan Namlu, “Kayseri’de iş çıkınca acil gitmem gerekti. Oğlum başkalarında araba görünce çok istiyordu. Doğum gününe yetişemedim ama dönüşte sevdiği arabayı aldım. Çekicinin üzerine yükleyip getirdim. Böyle görünce daha mutlu olur diye düşündüm” dedi.

"ARABADAN İNMEDİ, İÇİNDE UYUDU"

Oğlunun mutluluğunun her şeye değdiğini belirten baba, “Gece yarısı getirebildim. Çok mutlu oldu, arabadan inmedi. Hatta aldığımız gün içinde uyudu” ifadelerini kullandı.

Doğum gününe katılamamanın burukluğunu yaşadığını dile getiren Namlu, “Çekici olunca ayrıca nakliyeci tutmaya gerek kalmadı. Ben de hediyesini böyle getirdim. Onun yüzündeki mutluluğu görmek her şeye bedeldi” diye konuştu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Gece yarısı çekicinin üzerinde gelen oyuncak arabayı gören 2 yaşındaki Hüseyin’in sevinci aileye duygusal anlar yaşattı. Babanın sıra dışı sürprizi, minik Hüseyin’in doğum gününü unutulmaz kılarken, görenlerin de yüzünü güldürdü.