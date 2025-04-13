İHA

Adana'da merkez Sarıçam İlçesi Menekşe Mahallesinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.

Bir çiftçi buğday tarlasının dört bir tarafı açık olmasına rağmen demirden kapı yaptırıp onu da asma kilit ile kilitledi.

Bu durumu ise akıllara Nasrettin Hocayı getirdi.

AÇIK TARLAYI KİLİTLEDİ

Onun da mezarının dört bir tarafı açık olmasına rağmen kapısı ve kilidi var.

Yoldan geçen vatandaşlar kapıyı ve asma kilide bir anlam veremezken bu durum karşısında şaşkınlıklarını da gizleyemedi.

HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Dron ile yapılan çekimlerde tarlanın tam tepesinde bir ev olduğu görülürken, çiftçinin bu evi korumak için mi tarlaya kilit yaptırdı bilinmez.

Ancak dört bir tarafı açık tarlaya kapı yapılması herkesi hayrete düşürdü.

"ADAM TARLAYI KİLİTLEMİŞ"

Ortada garip bir durum olduğunu belirten Hamza Köse "Adam tarlasına kapı koymuş, garip bir şekilde koymuş. Sadece kapı var, tarla var başka bir şey yok. Nasrettin Hoca’nın evine benzemiş. Görünce şaşırmadım çünkü Adana’da olabilecek bir durum, güneşe pompalı ile sıkandan ne beklersin ki" şeklinde konuştu.

"NORMAL BİR DURUM DEĞİL"

Kapının bu şekilde kilitli olmasının normal olmadığına değinen Müslüm Şahin ise "Kapının etrafından her türlü şekilde girilebilir ama ilginç bir kısım var tarlanın kapısı da kilitli. Şaşırmadım, adam oradan kimsenin girmeyeceğini düşündüğü için bu yöntemi yapmış olabilir. Buradan sık sık geçiyorum ama siz söyleyince yeni fark ettim. Bence adamın böyle yapması normal değil ama adam için normal bir durum" diye konuştu.