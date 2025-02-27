İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Mehmet Kaçar, geçimini saz ustalığı yaparak sağlıyor.

Küçük bir dükkanı olan Kaçar, Türk arabesk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'la olan anılarını da anlattı.

Aslen Adanalı olan Tayfur'un dükkanını bir çok kez ziyaret ettiğini aktaran saz ustası, hatıralarını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı.

"BURADA DÖRT BEŞ SAAT SAZ ÇALARDI"

60 yıldır saz yapımı ile ilgilenen Kaçar, Ferdi Tayfur'un dükkanına gelip burada kendisinden saz istediğini belirterek, "Ferdi Tayfur o zamanlar gariban genç bir çocuktu, gelirdi yanıma dükkanda saz çalarak şarkılarını söylerdi. Burada dört beş saat saz çalardı" diye konuştu.

"KENDİSİ İÇİN SAZ YAPMAMI İSTEDİ"

Tayfur'un 4 bestesini dükkanında yaptığını aktaran Kaçar, "5-6 sene böyle devam ederek burada 4 beste yaptı. Bestelerde genellikle eksikleri oluyordu biz burada düzeltiyorduk. O besteleri hazırlayana kadar 2-3 senesi geçti.

Bana, geceleri kahveye gitmeyeyim sazım ile gece vaktimi geçiririm diyerek kendisi için saz yapmamı istedi ben de burada kendisine bir saz yaptım." ifadelerini kullandı.

"ADANA ÇOCUĞUYUM DİYORSUN BURADA NE İŞİN VAR"

O günlerden bahseden Kaçar, "Senin burada ne işin var diye sordum. Adana çocuğuyum, yiğidim, cesurum diyorsunuz ama bu dükkândan dışarıya çıkamıyorsunuz anca bana çağırıp bağırıp anlatıyorsunuz. Erol'un kahvesine git orada bağırıp söylesen sana yeter der diye takılırdım." dedi.

"ARTIK SENİ KİMSE TUTAMAZ"

Usta sanatçı ilk şarkısını çıkaracağı zaman çok duygulandığını anlatan Kaçar, "Günün birinde bestelediği şarkıları söylemeye gitmiş. Kır Çiçekleri, Akşam Güneşi, Yadeller, Mapushane, bu şarkıları bestelemişti. Bir gün otobüste gelirken Akşam Güneşi'nin müziğini duydum, eyvah bu şarkıyı söylemiş dedim. Yanıma gelerek ağabey nasıl durumlar diye sordu, ben de vallahi kimse seni tutamaz artık dedim." ifadelerini kullandı.

"ONUNLA İLGİLİ HER ŞEY BENİ DUYGULANDIRIYOR"

Sanatçının vefatının kendisini derinden sarstığını belirten Kaçar, "Dükkana gelirdi birlikte saz çalardık, bestelediği parçaları incelerdik. Vefatı beni çok etkiledi. Ferdi ile ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum beni çok duygulandırıyor. Kendisini çok severdim, çok ağırbaşlı, temiz, çok terbiyeli bir insandı. Şarkılarını dinleyemiyorum, dinlediğimde çok duygulanıyorum." dedi.

"GARİBAN BİR HALİ VARDI"

Kaçar, son olarak Ferdi Tayfur'un halk tarafından çok sevilme nedenlerinden bahsederken, "Gariban hali vardı, halini şarkılarında çok iyi yansıtırdı, halk da bu yüzden kendisini çok sevdi." diye konuştu.