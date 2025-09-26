Adana'da şehit itfaiyecinin oğlu, 12 yıldır babasının yolunda

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Onbaşı Akif Durmuşcan, 28 Haziran 2004’te Mobilyacılar Sitesi’ndeki bir döşeme atölyesinde çıkan yangına müdahale sırasında tavanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.

O dönemde 17 yaşında olan oğlu Hasan Durmuşcan, babasının izinden giderek itfaiyeci olmaya karar verdi.

EĞİTİMİNİ TAMAMLADI, BABASININ MESLEĞİNE ADIM ATTI

Kocaeli Üniversitesi Yangın Güvenliği ve İtfaiyecilik Bölümü’nden 2011’de mezun olan Durmuşcan, iki yıl sonra Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde göreve başladı.

Bugün 38 yaşında olan Durmuşcan, 12 yıldır yangınlardan trafik kazalarına, su baskınlarından kurtarma operasyonlarına kadar birçok olayda görev aldı.

"ÇOCUKLUĞUM İTFAİYEDE GEÇTİ

Evli ve üç çocuk babası olan Durmuşcan, küçük yaşlarda babasının işine duyduğu ilgiyi şu sözlerle anlattı:

Küçükken babamla işe gider, itfaiye araçlarına biner, arkadaşlarıyla sohbet ederdim. Bu mesleğe girebilmek için çok çabaladım. 2013’ten beri görevimi sürdürüyorum. Hayat kurtarmanın ne kadar mutluluk verdiğini işe başladıktan sonra daha iyi anladım. Mesleğimle gurur duyuyorum.

"BABAMIN YAKTIĞI MEŞALEYİ TAŞIYORUM"

Babasının yıllar önce görev yaptığı aynı teşkilatta çalışmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyleyen Durmuşcan, her göreve çıktığında onun fedakarlığını hatırladığını belirtti: