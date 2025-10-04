Adana'da Uzak Doğu'dan gelen müşterilerinden esinlenen tatlıcı 'Sushi Kadayıf' yaptı

Gastronomi şehir Adana adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tatlıcı Zeynep Geyik, bu yaz iş yerine Uzak Doğu ülkelerinden gelen onlarca müşterilerinden esinlenip onlara uygun bir ürün yapmak istedi.

"SUSHİ KADAYIF"

Bunun üzerine AR-GE çalışmalarına başlayan Geyik, 'Sushi Kadayıf'ta karar kıldı.

Fıstık ezmesinin içerisine muz ve kadayıf koyup Sushi matına sarıp yanında da çikolata sos ile servis eden Geyik, yeni ürünü önce iş yerinde çalışanlarına ardından da müşterilerine denetti.

Herkesten tam not alan Geyik, yeni ürünü menüsüne koydu ve yemek çubuğu ile servis edilen 'Sushi Kadayıf' yoğun talep görmeye başladı.

"ÇOK LEZZETLİ"

Satışlara ilişkin bilgi veren Zeynep Geyik, "Uzak Doğu'dan gelen müşterilerimiz üzerine bu tatlıyı yapmaya karar verdik. Yeni bir ürün çıkartmış olduk, kadayıf çıtırlığını bu üründe hissediyorsunuz, çok lezzetli.

'Çöp Şiş Katmer'den sonra 'Sushi Kadayıf'ta tuttu. Satışlar güzel gidiyor, gelen müşterilerimizde bizlerde çok memnunuz" dedi.

"HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Tatlı yemeye gelenlerden Oğuz Gülnaz da, "Bu işletme sürekli yeni ürünler çıkartıyor ve bu ürünü görüp denemek istedim.

Çok güzel bir lezzet, yemesi de çok keyifli. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.